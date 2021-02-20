البابا تواضروس يستقبل فريق خدمة قم وامش التابع لأسقفية الخدمات

جدة - نرمين السيد - استقبل البابا تواضروس الثانى، اليوم السبت، بمركز لوجوس المقر البابوى بدير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون، الأنبا يوليوس أسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وبرفقته القس رافائيل ثروت، والدكتور هانى سمير المدير التنفيذى لأسقفية الخدمات، وفريق خدام وخادمات برنامج: "قم وامش"، لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.





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