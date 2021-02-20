إنفوجراف .. إجراءات السكة الحديد لمواجهة الباعة الجائلين

جدة - نرمين السيد - ناشدت وزارة النقل المواطنين التعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات فى التصدى لظاهرة الباعة الجائلين بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتجريم البيع بالمحطات والقطارات بدون تصريح من الهيئة وتغليظ العقوبات لتصل للحبس والغرامة.





ويستعرض "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى الإجراءات التى اتخذتها السكك الحديدية لمواجهة تلك الظاهرة أبرزها تخصيص الخط الساخن 15047 للإبلاغ عن الباعة الجائلين. ودعت السكك الحديدية المواطنين لإبلاغ مشرفى القطارات ونظار المحطات عن المخالفين

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