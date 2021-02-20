عاجل.. السيسى يبحث هاتفيا مع رئيس غينيا بيساو دفع جهود العمل الإفريقى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن رئيس غينيا بيساو، أكد خلال الاتصال حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، وتقدير غينيا بيساو الكبير لمصر ولدورها الرائد فى القارة الأفريقية نحو تلبية تطلعات شعوبها فى التنمية والازدهار، خاصةً فى ضوء مساهمتها الفعالة فى دفع جهود العمل الإفريقى المشترك، لا سيما ما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمارات البينية بين الدول الإفريقية، وصون السلم والأمن القارى.

من جانبه، أشاد الرئيس بالعلاقات التاريخية التى تجمع بين البلدين، مؤكدا دعم مصر لغينيا بيساو فى كافة المجالات بما يلبى تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.

كما تطرق الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث تم التوافق على تفعيل أطر التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجارى بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء فى غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التى تشهدها المنطقة.