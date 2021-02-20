”التعليم العالى”: الطالب المتخوف من أداء الامتحان يجب أن يقدم اعتذارا 

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه مع بداية يوم 27 فبراير المقبل سيتم استكمال الفصل الدراسي الثاني للجامعات المصرية، مع استئناف الامتحانات الخاصة ببعض الكليات، مضيفا أنه يجب على الطالب المتخوف من أداء الامتحان أن يقدم اعتذارا، مضيفا أن هدف نظام التعليم الهجين هو الجمع بين أسلوبين في التعليم، ويهدف لتقليل حجم الوقت اللي يقضيه الطالب داخل الجامعة، وبسبب جائحة كورونا كان هناك إسراع كبير لإتاحة الدراسة عبر الإنترنت في الجامعات، وتم تطوير شبكة الإنترنت بكافة الجامعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتليفزيون الحياة، أنه سيجرى تطبيق حد أقصى لحضور الطلاب إلى الكليات والمعاهد، وسيكون يومين للكليات النظرية، ومن 3 لـ4 أيام للكليات العلمية بأغلب جامعات الجمهورية، مشددا على كافة الجامعات باتباع كافة الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في قاعات المحاضرات والامتحانات والنظافة، وأن لجان إدارة الأزمات بالجامعات والمعاهد ملتزمة بتقديم تقارير رسمي بما يتم على أرض الواقع خلال اليوم الدراسى العادى.

وتابع أن اللجنة تفعل الإجراءات وتشرف عليها، منذ بداية الدخول حتى انتهاء الطالب من الامتحانات، وكل الإجراءات المرتبطة بالتباعد الاجتماعي والتطهير والنظافة وارتداء الكمامة والأجهزة المستخدمة وتنظيف المعامل وتواجد الطبيب والأطقم الطبية بالجامعات، مضيفا أن أي طالب يصاب بكورونا سيقدم تقريره إلى اللجنة الطبية، وعندها ستؤجل الكلية المواد التي تزامنت مع مرضه، ووفقا للائحة كل كلية ومعهد، سينظم للطالب امتحانا آخر، لكنها لا تحسب مواد رسوب.