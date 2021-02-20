إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

أصدرت نقابة الإعلاميين بياناً، منذ قليل، أكدت فيه انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20 /2 /2021 مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولاً المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على الآتي:

١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.