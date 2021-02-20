نقابة الإعلاميين تقرر إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

قرر النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ الاعلامى تامر امين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر. وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة واهلنا في الصعيد بصفة خاصة.

وذلك انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20/2/2021 مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت

١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الاعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة