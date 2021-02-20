شديد البرودة وأمطار خفيفة.. حالة الطقس اليوم الأحد 21 فبراير وأماكن الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة

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محمد سياف - ابو ظبي - أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرها اليومي حول حالة الطقس اليوم الأحد الموافق 21 فبراير الجاري، وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وجود حالة من الإستقرار النسبي على أغلب أنحاء البلاد، تتخللها أمطار خفيفة ببعض المناطق، مؤكدة أن هناك استقرار بشكل عام بأحوال الطقس على مدار الأربع وعشرين ساعة القادمة.

حالة الطقس اليوم الأحد 21 فبراير وأماكن الأمطار ودرجات الحرارة المتوقعة

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه بدايةً من يوم الإثنين الموافق 22 فبراير فسوف تشهد البلاد حالة من عدم الإستقرار في أحوال الطقس مرة أخرى، وسوف تشهد معظم أنحاء البلاد عودة الأمطار مرة أخرى في موجة ثانية تستمر لمدة 48 ساعة، مع نشاط حركة الرياح.

وحول حالة الطقس اليوم الأحد 21 فبراير 2021، فسوف تأتي على النحو التالي:

مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة نهاراً واعتدال حركة الرياح.

مائل للبرودة على السواحل الشمالية نهاراً واعتدال الرياح.

مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

طقس دافئ على جنوب الصعيد نهاراً.

طقس معتدل على شمال الصعيد نهاراً.

طقس شديد البرودة ليلاً على جميع أنحاء البلاد وبارد على جنوب سيناء.

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كما تشهد حالة الطقس الأحد سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وبنسبة 30%، مع نشاط للرياح على جنوب سيناء، وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد فقد جاءت وفق تقرير الأرصاد التالي: