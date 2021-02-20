أول رقم "سيء" في مسيرة مصطفي محمد الإحترافية مع جالطة سراي

حقق جالطة سراي فوزا هاما علي حساب الأنيا سبور بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت أحداثها علي ملعب باهجه شهير اوكولاري ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

وفشل مصطفي محمد، لاعب جالطة سراي التركي، في إحراز مع فريقه في مرمى الأنيا سبور، في المباراة التي تقام أحداثها علي ملعب باهجه شهير اوكولاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من منافسات الدوري الممتاز، وتعد تلك هي أول مرة لم يسجل مهاجم منتخب مصر في أي مباراة يشارك بها مع فريقه.

وأضاع مصطفي محمد فرصة هدف محققة تكفل القائم الأيسر بردها مرة أخرى، كما أضاع فرصة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وكان قد أعلن فاتح تريم، المدير الفني لجالطة سراي، عن التشكيل الأساسي لمواجهة الأنيا سبور في إطار منافسات الدوري التركي الممتاز أمام الأنيا سبور. وشهدت المباراة تواجد مصطفي محمد منذ البداية بشكل أساسي.

وجاءت تشكيلة جالطة سراي كالتالي:

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: بيرم- ماركاو- لوينداما- يدلين.

خط الوسط: توران- إيتيبو، كيلينتش- جديسون فرنانديز- أونيكورو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

وعزز جالطة سراي بعد الإنتصار علي حساب الأنيا سبور ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون، موقفه في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 55 نقطة بعد تحقيق الفوز أمام الأنيا سبور، سجل مهاجميه بقيادة مصطفي محمد 50 هدفا، بينما تلقت شباكة 17 هدفا.

وظل الأنيا سبور في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 42 نقطة جمعهم من 25 مباراة، حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر في 7مواجهات، سجل مهاجمى الفريق 40 هدفا، وتلقت شباكه 24 هدفا خلال منافسات الدوري.

وتوقف مصطفي محمد بعد الإنطلاقة الجيدة مع الفريق التركي، حيث أحرز الدولي المصري 4 أهداف منهم 3 في بطولة الدوري في أخر 4 مواجهات خاضعها الفريق خلال فترة تواجده داخل جالطة سراي.

يذكر أن المباراة أنطلقت صافرة بدايتها في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة في مباراة تعزيز الصدارة لرفاق مصطفي محمد لاعب الزمالك المعار لجالطة سراي بالدوري التركي.