محمد رمضان مطلوب على "السوشيال ميديا" بسبب التماسيح

تصدر الفنان محمد رمضان محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، جراء ظهوره الأخير مع التماسيح الذي أثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشر محمد رمضان ، صور من كواليس تصوير مسلسله الجديد "موسى"، المقرره عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث ظهر مستلقيًا على ظهره بجوار التمساح، والأخر متسلق على رأسه، ليظل هو في ثبات تعجب له جمهوره عبر السوشيال ميديا.

محمد رمضان عاشق للحيوانات

لن تكن تلك هي المرة الأولى التي يظهر فيها محمد رمضان بجوار الحيوانات بتلك الطريقة، حيث لقب بالعديد من المسميات المختلفة بسبب ظهوره مع الأسود والنمور، والثعابين وغيرها.

ظهر محمد رمضان في عدد من الأعمال الفنية بصحية الحيوانات المفترسة، منها الألماني وقلب الأسد وعبده موته.

تجربة محمد رمضان مع حيوان اللايجر

كما دخل الفنان محمد رمضان في منافسة مع حيوان اللايجر، وتمكن من التغلب عليه، عن طريق سحب الحبل من فمه، أثناء رحلته لدبي.

مسلسل موسى لمحمد رمضان 2021

يعمل محمد رمضان حاليًا على تصوير مسلسل "موسى" الذي يشارك به في موسم دراما رمضان 2021، ويشاركه البطولة كلا من سمية الخشاب، وعبير صبري، وإيمان العاصي، وهبة مجدي، ورياض الخولي، وسيد رجب، وصبري فواز، وعارفة عبدالرسول، وفريدة سيف النصر، وأمير صلاح، وجوري بكر، وأحمد طلعت، وضياء عبد الخالق، والمسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.

وفي سياق متصل تعرض الفنان سيد رجب المشارك في بطولة المسلسل لوعكة صحية نتيجة إصابته بكورونا تسبب في تعطيل تصوير مشاهده حتى امتثال الشفاء، وعاد مؤخرًا لاستكمال التصوير مرة أخرى، بعد التأكد من تعافيه وظهور المسحة بسلبية.