"بيضحك على جماهير الزمالك".. الحرب تشتعل بين عبدالله جمعة ووكيله

خرج حازم فتوح وكيل لاعب الزمالك عبدالله جمعة، في تصريحات جديدة، بعدما كان قد أعلن اقتراب رحيل عبدالله عن الزمالك في نهاية الموسم الجاري.
وكان عبدالله جمعة قد نفى أن يكون حازم هو وكيله وأنه يتحدث عن أشياء لا علم له بها، وطالب الإعلام بتحري الدقة.
وخرج حازم اليوم في تصريحات على قناة الحدث اليوم قال فيها: "التغير الذي حدث من عبد الله حدث بعد أن خرجت في تصريحات إعلامية وتحدثت عن وجود عقود احتراف للاعب، فوجئت بأنه نشر في بوست يقول فيه أنه لا يعرفني وأنني لست وكيله وواضح أنه بيضحك على جمهور الزمالك".
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