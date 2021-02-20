الأهلي يتراجع.. مفاجأة في ترتيب الدوري المصري بعد مباراة المقاصة ودجلة

حقق مصر المقاصة فوزا هاما علي حساب وادي دجلة في إطار منافسات الدوري الممتاز، بثلاثية مقابل هدف، الأمر الذي نقل أبناء الفيوم للمركز الثاني وتراجع الأهلي.
أحرز شيميلس بيكلي الهدف الأول لمصر المقاصة في الدقيقة 23 بعد أن أنطلق حسني فتحي بالكرة على الجانب الأيسر لمنطقة الجزاء ثم أرسل تمريرة لداخل منطقة الجزاء قابلها بيكيلي المنطلق من الخلف بتسديدة مباشرة مرت في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.
وأضاف فوافي الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد أن أرسل شيميلس بيكيلي تمريرة بينية من منتصف الملعب لفوافي الذي تفوق على خالد رضا وانفرد بالحارس محمد عبد المنصف ثم سدد الكرة في أقصى الزاوية اليسرى داخل شباك وداي دجلة.
وعزز التقدم للمقاصة باسم مرسي في الدقيقة 87 بعد شيميلس بيكيلي أرسل تمريرة بينية لباسم مرسي خلف المدافعين انفرد على أثرها الأخير بالحارس محمد عبد المنصف ثم سدد الكرة على يساره داخل الشباك، قبل أن يقلص صلاح أمين الفارق لثلاثية مقابل هدف وحيد في الدقيقة 90+6 من احداث الشوط الثاني والمباراة.
وأرتفع رصيد مصر المقاصة للنقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري المصري، فيما تراجع الأهلي للمركز الثالث بجدول الترتيب لكن بعدد مباريات أقل لصالح الفريق الفيومي علي المارد الأحمر، فيما يحتل الزمالك صدارة الترتيب برصيد 29 نقطة.
ترتيب الدوري المصري
وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:
1- الزمالك 29 نقطة
2- مصر المقاصة 23 نقطة
3- الأهلي 21 نقطة
4- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة
5- المصري البورسعيدي 20 نقطة
6- الجونة 19 نقطة
7- بيراميدز 18 نقطة
8- سموحة 17 نقطة
9- إنبي 17 نقطة
10- غزل المحلة 17 نقطة
11- الاتحاد السكندري 15 نقطة
12- أسوان 14 نقطة
13- طلائع الجيش 12 نقطة
14- المقاولون العرب 11 نقطة
15- البنك الأهلي 10 نقاط
16- الإنتاج الحربي 9 نقاط
17- الإسماعيلي 8 نقاط
18- وادي دجلة 7 نقاط
ومن المقرر أن يعود الأهلي والزمالك لخوض مباراتهم بالدوري المصري بعد إنتهاء مباراتي الفريقين في دوري أبطال إفريقيا، المارد الأحمر أمام سيمبا التنزاني في ثاني جولات دوري أبطال إفريقيا، الفارس الأبيض أمام مولودية الجزائر.
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