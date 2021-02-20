بعد طلبها الطلاق رسميًا.. قصة انفصال كيم كارداشيان وزوجها كاني ويست

كيم كارادشيان وكاني ويست-أرشيفية
بعد سبع أعوام من الزواج وعلاقة الحب العميقة التي شهد عليها جماهير العالم كله، خرجت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لتطلب الطلاق من مغني الراب كاني ويست بشكل رسمي، طالبة حضانة أولادها الأربعة.
سيل من الشائعات بين كيم كارداشيان وكيم ويست تنتهي بالانفصال
فيما ذكر موقع "تي.إم.زي" لأخبار المشاهير ومجلة فارايتي، أمس الجمعة، أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان طلبت بشكل رسمي الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، بعد قرابة سبعة أعوام من الزواج.
وأوضح الموقع أن الثنائي يجري إجراءات الطلاق بينهما بشكل ودي، وذلك بعد شهور من تداول الشائعات حول خلافاتهما المستمرة، كما نقلت مجلة "فارايتي" الأمريكية، عن مصدر قضائي قوله إن كارداشيان قدمت أوراق الطلاق الجمعة.
حضانة مشتركة بين كيم كارداشيان وكيت ويست لأطفالهم الأربعة
وذكرت مصادر، أن كيم كاردشيان ترغب بحضانة قانونية وجسدية مشتركة لأطفالها الأربعة، بينما تقول مصادر ذات معرفة مباشرة أن كاني ويست يعمل على ترتيب الحضانة المشتركة، والثنائي ملتزمان بمشاركة الأبوة والأمومة معًا، فيما أكدت بعض المصادر أن الزوجين بالفعل قطعوا شوط طويل في التوصل إلى اتفاق تسوية خاص بالممتلكات.
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