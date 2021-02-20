نقابة الإعلاميين تقرر إلغاء تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين

أعلن الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ إلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ الاعلامى تامر امين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، وذلك بعد تطاوله على أهالي الصعيد.

نفي الاعلامي تامر أمين

أثار الاعلامي المعروف تامر أمين حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب حديثه عن أهالي الصعيد بطريقة منافية للآداب والأخلاقيات، حيث تمادى في إتهامه لأهالي الصعيد بسبب الزيادة السكانية.

قال تامر أمين في حديثه:"نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما".

وتابع: "الولد وقتها يطلع عليه لقب الواد بليه، والأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه..لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟"، مجيبًا "بالقطع لا"، مضيفاً :"في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

موقف نقابة الاعلاميين من الاعلامي تامر أمين

أكدت نقابة الإعلاميين، احترامها الكامل للشعب المصري كافة واهالي الصعيد بصفة خاصة، لتأخذ قرارها بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص بتامر أمين بعد إنتهاء التحقيقات معه، والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني والمبادئ العامة والتي نصت على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، واحترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع.