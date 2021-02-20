الكاف يصدم الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال بقرار غريب.. تفاصيل

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وقرر الكاف إسناد مهمة التحكيم إلى طاقم غاني ضم كلا من:
دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني و وأداري عبد اللطيف حكم رابع.
استبعاد "الونش" من رحلة السنغال
حراسة المرمى : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد.
خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة.
خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي.
خط الهجوم : حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل .
وقال عبد الحليم علي إن الفريق في حالة تركيز كاملة قبل مواجهة بطل السغنال، وهدفنا العودة للقاهرة بنتيجة إيجابية.
وأوضح أن الجهاز الفني لديه ثقة كاملة في إمكانيات وخبرات اللاعبين من أجل تقديم أفضل أداء أمام تونجيت، والحفاظ على النتائج الإيجابية التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم.
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