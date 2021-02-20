الكاف يصدم الزمالك قبل مواجهة بطل السنغال بقرار غريب.. تفاصيل

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تغيير طاقم التحكييم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021. موقع دوت الخليج الإخباري





وقرر الكاف إسناد مهمة التحكيم إلى طاقم غاني ضم كلا من:

دانيال لاريا حكما للساحة، ويعاونه كل من بول كودزو أتيماكا مساعد أول وباتريك بابالا مساعد ثاني و وأداري عبد اللطيف حكم رابع.

استبعاد "الونش" من رحلة السنغال

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استبعاد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من رحلة السفر إلى السنغال، بسبب الإصابة في الركبة، كما قرر استبعاد حازم إمام بسبب الإصابة للتكون قائمة الزمالك من: حراسة المرمى : محمد أبوجبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد. خط الدفاع : حمزة المثلوثي وأحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وأحمد فتوح وعبد الله جمعة. خط الوسط : فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف روقا واسلام جابر وإمام عاشور ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي. خط الهجوم : حميد أحداد ومروان حمدي وحسام أشرف وأسامة فيصل .

وتقام المباراة على الأراضي السنغالية يوم الثلاثاء المقبل، وتعرض عبر قنوات bein sports المشفرة.