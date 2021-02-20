ليفربول أصبح "مباح".. الريدز يتلقى الهزيمة الرابعة علي التوالى أمام إيفرتون

تلقى ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح الدولي المصري، الهزيمة الرابعة علي التوالى بعد تلقى الخسارة أمام إيفرتون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، والهزيمة السابعة في هذا الموسم.

أحرز ريتشارلسون هدف التقدم للفريق في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من خاميس رودريجيز إلى ريتشارلسون داخل منطقة الجزاء سددها رائعة داخل شباك أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وأضاف جيلفي سيجوردسون الهدف الثاني في الدقيقة 84 من أحداث الشوط الثاني، بعد تنفيذ صحيح لركلة الجزاء التي تحصل عليها بعد عركلة من مدافع ليفربول.

دخل ليفربول المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - أوزان كاباك - جوردان هندرسون - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: جيجي فينالدوم - تياجو ألكانتارا - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

فيما يدخل إيفرتون المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: جوردان بيكفورد .

خط الدفاع: ماسون هولجيت - مايكل كين - لوكاس دينييه – جودفري.

خط الوسط: أندري جوميز - دوكوريه - توم دافيس - جيمس رودريجيز.

خط الهجوم: كالفيرت لوين - ريتشارلسون.

وانطلقت المباراة بين الفريقين في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم، السبت، علي ملعب الإنفيلد، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرون في الدوري الإنجليزي.

ظل ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق علي الرغم تلقى الهزيمة أمام إيفرتون في المباراة التي أستضافها ملعب الأنفيلد.

وأرتفع رصيد إيفرتون للنقطة 40 محتلا بهم المركز السابع خلف ليفربول علي الرغم من تحقيق الفوز علي الريدز في ملعبه بثنائية نظيفة ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.

وبذلك أستمر ليفربول في تحقيق نتائج سيئة والدخول في مرحلة متأزمة، والذي دخل فيها الريدز خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقى الهزيمة في أخر مواجهة أمام ليستر سيتي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

ولم ينجح محمد صلاح في تعزيز صدارة ترتيب هدافى الدوري الممتاز الذي يحتله اللاعب المصري بـ 17 هدفا في ظل المنافسة الشرسة علي لقب هداف البريميرليج، لكن يظل الدولي المصري هو متصدر الترتيب حتى الأن.