الرعاية الصحية: تقديم 2.300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحى بالإسماعيلية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل أنه تم إجراء عمليات ولادة قيصرية وتركيب أسلاك معدنية واستئصال الزائدة الدودية، واستكشاف نزيف داخلى، وتركيب مثبت خارجى لساق وتركيب مسمار نخاعى لعلاج كسر بعظمة الفخذ لمواطن، وذلك داخل مجمع الإسماعيلية الطبى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أنه تم إجراء العمليات بنجاح فى غرف عمليات مجهزة وفقًا لأعلى المستويات الطبية، وذلك بعد الانتهاء من رفع كفاءة وتجهيز المجمع الطبى المتكامل بالإسماعيلية وباقى المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالإسماعيلية ثالث محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة.

وتابع: أنه من المقرر تقديم 2.300 خدمة طبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحى الشامل بالإسماعيلية، وتقديم خدمات المشروع الجديد من خلال 66 منشأة، تشمل "12 مستشفى، 20 مركز صحي، 34 وحدة صحية"، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية مصر 2030 فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

وأضاف، أنه تغطى حزمة الخدمات الطبية التى توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للمنتفعين كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحى وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، وذلك وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، كما أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى فى المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أنه تشمل مرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية تشغيل 22 مركزًا ووحدة صحية، و 3 مستشفيات، يتم من خلالها تقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة وفق أحدث المعايير العالمية للمنتفعين بالمحافظة، وتعد محافظة الإسماعيلية أعلى المحافظات تسجيلًا فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

واستكمل، أن محافظة الإسماعيلية أولى محافظات التأمين الصحى الشامل الجديد كسرت حاجز المليون فى تسجيل المواطنين من أبناء المحافظة بالمنظومة الجديدة، حيث بلغ إجمالى المواطنين المسجلين بالمنظومة أكثر من مليون و 130 ألف مواطن حتى الآن، وكذلك تم فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلى للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 83,5% من إجمالى السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم 1.370.806 نسمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تطوير ورفع كفاءة المستشفيات الثلاثة لمرحلة التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالإسماعيلية، وهم مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكلى والمسالك البولية، وكذلك مستشفى طوارئ أبو خليفة للجراحات المتخصصة وفقًا لمعايير الرقابة والجودة الخاصة بمنظومة التأمين الصحى الشامل، ووفقًا لأحدث النظم التكنولوجية، مشيرًا إلى أن المجمع الطبى بالإسماعيلية سيكون صرحًا رائدًا لتقديم الخدمة الطبية فى مصر.