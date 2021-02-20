فيديو.. لميس الحديدى توضح الحالة الصحية لعمرو أديب وتوجه الشكر لـ4 شباب

جدة - نرمين السيد - وقالت الحديدى عبر برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "ON"، اليوم السبت: "عاوزة أطمن كل الناس اللى بتسأل على عمرو أديب زوجى العزيز، بعد الحادثة الصعبة اللى تعرض لها مساء الثلاثاء الماضى، إنه الحمد لله بخير بشكل عام ربنا نجاه بأعجوبة الحقيقة".

وأوضحت: "العربية اللى خبط فيها واللى وقفت فجأة، كانت محملة بأنابيب بوتاجاز، فكان ممكن تنفجر فى أى لحظة"، مشيرة إلى أن الأطباء طمأنوهم على حالته عموما.

وتابعت لميس: "عمرو لسه بيعانى من آلام مبرحة غالبا من الكدمات والردود، نتوقع إنها تأخذ بعض الوقت، وإن شاء الله يحاول يرجع لجمهوره قريبا بإذن الله، لكن هو محتاج يستريح شوية علشان يقدر يرجع تانى، وأنا طبعا ماكنتش هقدر أنزل الشغل أو أكون معاكم إلا وأنا مطمئنة عليه إنه بيتماثل للشفاء، وأن حالته تسمح أنى أسيبه بعض الوقت، لأن فى مثل هذه الأحداث دورى كزوجة بييجى قبل دورى كإعلامية".

ووجهت الإعلامية الشكر للجمهور ولكافة المسؤولين فى الدولة، قائلة: "عاوزة أشكر كل الناس اللى سألوا علينا وعليه من أصغر حد لأكبر حد، من الجمهور البسيط اللى كان بيبعتلى رسائل ودعوات وشمع فى الكنائس، لأكبر مسؤولين فى البلد بشكرهم جميعا، زملائنا الإعلاميين، الفنانين من كل الوطن العربى، الدكاتره اللى كانوا بيكلمونى، مستشفى دار الفؤاد اللى أنقذت عمرو فى اللحظات الأولى، ألفا سكان اللى دايما فى ضهرنا، وطبعا أصدقائى وأصدقاء عمرو اللى ماسابونيش لحظة واحدة. وبعتذر إنى ماكنتش بأرد على الاتصالات، لكن ممتنين جدا لاهتمامهم، وحبهم اللى حسينا بيه".

وكشفت لميس الحديدى لأول مرة عن هوية أربعة شباب كان لهم دور كبير فى إنقاذ زوجها الاعلامى عمرو أديب وأخذه للمستشفى وإنقاذه.

وقالت: "أنا هنا سأخص بالشكر 4 شباب بالاسم لأنهم هم دول اللى نقلوا عمرو المستشفى بعد الحادث مباشرة وفضلوا معاه لحد ما أنا وصلت مباشرة بعد الحلقه يوم الثلاثاء، المهندس مصطفى عزب، الدكتور كريم النحاس، دكتور طارق سلامة، والمهندسة داليدا".

وواصلت: "الشباب دول أنا ما أعرفهومش، لكنهم تصادف وجودهم فى نفس مكان الحادث ونقلوه المستشفى، وفضلوا معاه لحد وصولى وكملوا معايا لحد ما اتطمنوا عليه، الشباب دول أنا صممت أخذ أساميهم علشان أشكرهم بنفسى، فيه لسه ناس محترمة بجد".