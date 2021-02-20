طارق شوقى: لو الطالب عايز ينزل الامتحانات كلها أنا موافق وفكرة الترمين...

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدولة مسئولة عن التعليم الحكومى ومن يختار يدخل تعليم دولى هو اختيار الطالب ومش تبعنا تعليميا، قائلا: مفيش دولة فيها كل هذه النوعيات فرنساوى وأمريكى، والمدارس الدولية بها مناهج وخريطة معينة.

وأكد الدكتور طارق شوقى، أنه لا شئ يستدعي القلق، من امتحانات الفصل الدراسى الأول والوزارة اختارت الأسهل للطلاب ولكن من يرغب فى امتحان جميع المواد أنا موافق بعد موافقة وزارة الصحة، موضحا أن هناك دول متقدمة وقفت الدراسة نهائية لأنها لم تجد حلول بإكمال العام الدراسى، مؤكدا ان الوزارة عملت أكثر للحلول التى تتناسب مع ظروف كورونا، ولكن هناك البعض يريد حلول تناسبه هو فقط .

وأوضح وزير التربية والتعليم خلال حواره مع الإعلامية زهرة رامى على قناة مدرستنا، أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية ضعف طلاب الثانوى العامة، لذلك أصدرنا القرار الأول بشأن ضم الامتحانات ثم تم عقد امتحان للطلاب موحد لمدة 3 ساعات، مشيرا أن الامتحان المجمع لطلاب الشهادة الإعدادية يشترط أن يحصل الطالب فيه على 50% ولكنه لن يدخل فى المجموع النهائي لانه لا يعطي التقييم المناسب ولكنه يعفيه من مذاكرة الجزء الذي أدى الامتحان به في الفصل الدراسي الأول.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه فى الماضى لم يكن هناك ترمين وفكرة الترمين اختراع غير تربوى ولا توجد دولة فى العالم لديه ما يسمى بالترمين.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن تداخل الأمهات فى المنظومة التعليمية مضر بالمنظومة والتدخل وما يتطلبه الأمهات أوفر لأن التعليم علم وهل نحن مؤهلين للكلام فيه .