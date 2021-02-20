الإعلاميين تلغى تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى 

قرر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين الغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لتامر أمين ابراهيم يوسف بسيونى لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامى، مؤكدا احترام النقابة الكامل للشعب المصرى كافة وأهلنا فى الصعيد بصفة خاصة.

وقال طارق سعده، إنه بعد انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20/2/2021 مع تامر أمين مقدم البرامج على قناة النهار والتى استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف والتى انتهت إلى ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى فى باب أولا المبادئ العامة فى فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتى نصت:

1 - الفقرة رقم 2 على احترام الاديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة.

2 - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام فى حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومى.

3 - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة إلى أى فئة من فئات المجتمع.

وأشار طارق سعدة، إلى أنه فى باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 والتى نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة، لذلك صدر القرار بإلغاء تصريح مزاولة المهنة.