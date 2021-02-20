ليفربول يواصل الانهيار بالدوري الإنجليزي ويسقط بثنائية ضد إيفرتون (فيديو)

واصل فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، نتائجه المخيبة للآمال بعدما سقط أمام ضيفه إيفرتون، بهدفين دون مقابل، فى ديربي "الميرسيسايد"، الذى جمع بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2020-2021.



ليفربول ضد ايفرتون

أحرز البرازيلى ريتشارليسون هدف التقدم لصالح إيفرتون في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، ليصبح ثاني أسرع هدف لإيفرتون في الدوري الإنجليزي يسجله ضد ليفربول، خلف هدف أوليفييه داكور في الدقيقة الأولى في أبريل 1999.

كما أصبح ريتشارليسون ثالث لاعب من إيفرتون يسجل في مباراتين متتاليتين في الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد"، بعد تيم كاهيل في مارس 2006 وكيفين كامبل في أكتوبر 2000.

ونجح سيجوردسون في تسجيل الهدف الثانى لصالح عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 83 من زمن اللقاء.

وأنقذ جوردان بيكفورد حارس إيفرتون مرماه من فرصة خطيرة للنجم المصرى محمد صلاح بالدقيقة 69 من زمن المباراة.

ليفربول وإيفرتون

وأجرى يورجن كلوب تبديلا اضطراريا بخروج جوردان هندرسون بعد تعرضه للإصابة في الدقيقة 29 من زمن المباراة ليشارك فيليبس بدلا منه.

تشكيل ليفربول ضد إيفرتون: حراسة المرمى: أليسون / خط الدفاع: هندرسون، كاباك، روبرتسون، ألكسندر أرنولد / خط الوسط: جونز، فينالدوم، تياجو ألكانتارا / خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو مانى، فيرمينو.

تشكيل إيفرتون ضد ليفربول: حراسة المرمى: بيكفورد / خط الدفاع: مايكل كين، لوكاس دين، ماسون هولجات، كولمان / خط الوسط: جودفري، دوكوري، جوميز / خط الهجوم: توم ديفيز، جيمس رودريجيز، ريتشارليسون.

وواصل ليفربول دوامة الهزائم في الدوري الإنجليزي، بعد خسارته في أخر 4 مباريات أمام أندية بيرنلى 1 – 0، مانشستر سيتي 4 – 1، ليستر سيتي 3 – 1، وأخيرا إيفرتون الليلة.



ليفربول ضد إيفرتون

بهذه النتيجة، يحتل ليفربول المركز السادس فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعدما تجمد رصيده عند 40 نقطة بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتى الذى ينفرد بالصدارة، فيما يحل إيفرتون في المركز السابع برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف فقط خلف الريدز ولديه مباراة مؤجلة.

وعلى الرغم من فشله في هز الشباك ضد إيفرتون، حافظ محمد صلاح على صدراته لقائمة هدافى الدوري الإنجليزي هذا الموسم حيث يأتي في الصدارة برصيد 17 هدفا، متفوقًا على برونو فيرنانديز، نجم مانشستر يونايتد، صاحب الوصافة بفارق 3 أهداف، فيما يأتي ثالثا كل من: الكوري الجنوبي هيونج مين سون، هارى كين، ودومينيك كالفيرت-لوين، مهاجم إيفرتون، برصيد 13 هدفًا لكل منهم.