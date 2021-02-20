نقيب الإعلاميين: تامر أمين ممنوع من الظهور.. ويعود في هذه الحالة

قال الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي تامر أمين لا يستطيع الظهور نهائيا على أي قناة فضائية، فهو ممنوع من الظهور وفقًا لقرار النقابة اليوم بإلغاء تصريح مزاولة المهنة.

وأضاف سعدة في تصريحات لصدى البلد، أنه وفقًا للقانون، يستطيع من تم إلغاء تصريح مزاولة المهنة له، الحصول على تصريح آخر، لكن بعد معرفة رأي لجنة القيد، وانتهاء الأسباب التي أدت لإلغاء تصريح مزاولة المهنة له.

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا، منذ قليل، أكدت فيه انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20 /2 /2021 مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على الآتي:

١ - الفقرة رقم 2 على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة

٢ - الفقرة رقم 4 تأكيد دور الإعلام في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي

٣ - الفقرة رقم 6 احترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع

وفي باب الواجبات خالف المذكور الفقرة رقم 7 التي نصت على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية للمواطنين كافة.

وبناء عليه صدر قرار النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ رقم (10) لسنة ٢٠٢١ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ تامر أمين إبراهيم يوسف بسيوني لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي في المواد سالفة الذكر.

وتعود نقابة الإعلاميين وتؤكد احترامها الكامل للشعب المصري كافة وأهلنا في الصعيد بصفة خاصة.