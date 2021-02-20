تفاصيل القبض على محمد مشيش منتج مسلسل دينا الشربيني الجديد بقضية تزوير

انتشر خبر القبض على المنتج السوري محمد مشيش، الذي يقوم بإنتاج مسلسل دينا الشربيني الجديد، بقضية تزوير، مما جعله محط اهتمام الجماهير لمعرفة تفاصيل القضية.

أجهزة الأمن بالقليوبية تلقي القبض على المنتج المعروف محمد مشيش

وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ألقت القبض على منتج التلفزيون مشيش، اليوم السبت الموافق 20 فبراير2021، وذلك على خلفية اتهامه في قضية تزوير منذ عامين تقريبًا.

وجاء ذلك بعد تلقي اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية، بضبط المنتج التليفزيوني محمد مشيش، في حملة لتنفيذ الأحكام، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك في القضية رقم 23984 لعام 2018 التابعة لجنايات قسم شبرا الخيمة، صدر فيها حكم غيابي عليه بالسجن 3 سنوات، وكان وقتها خارج مصر.

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وقد يُعرض حبس المنتج لتوقف مسلسل دينا الشربيني، والمقرر عرضه في رمضان المقبل 2021، ولم يرد من صناع العمل أي تفاصيل عن الواقعة حتى الآن.

نبذة عن أعمال المنتج محمد مشيش

ويعد"مشيش" أحد المنتجين المهمين في الوسط الفني، حيث أنتج عددا كبير من الأعمال المصرية التلفزيونية الشهيرة والناجحة على المستوى النقدي، والمستوى الجماهيري، من خلال إنتاج شركته I production، ومن أبرز تلك الأعمال الدرامية:"جراند أوتيل" و"هذا المساء" و"لا تطفئ الشمس" و"ونوس" و"السيدة الأولى" و"ليالي أوجيني" و"زي الشمس" و"حلاوة الدنيا" و"طريقي" و"أهو ده اللي صار"، وغيرها من المسلسلات.