مسلسل لؤلؤ يكتسح "التريند" ويستحوذ على مليار مشاهدة على مدار الـ 40 حلقة

مسلسل لؤلؤ- ارشيفية
مسلسل لؤلؤ، العمل الفني الذي استحوذ على قلب الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى وحتى نهاية المسلسل، ليخلق حالة جديدة للمرة الأولى في تاريخ الدراما المصرية، حيث استطاع أن يحافظ على تصدره قائمة الأكثر تداولًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" وكذلك منصات السوشيال ميديا.
مسلسل لؤلؤ يكتسح التريند
استحوذ مسلسل لؤلؤ على أكبر نسب مشاهدة على مدار رحلة عرضه، أي خلال 40 حلقة، لتصل نسب مشاهدة مسلسل لؤلؤ إلى مليار مشاهدة، حيث كان يتابعه أكبر عدد من الجماهير في الوطن العربي.
وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة شكر إلى فريق عمل مسلسل لؤلؤ بعد نجاحه الساحق، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلًا: "وانتهي مسلسل لؤلؤ هاتوحشونا يا أجمل جمهور شكرا جدا لكل الجمهور اللي تابعنا ودعمنا وحبنا وحب المسلسل شكرا لشركه سينرجي والمنتج المحترم الأستاذ تامر مرسي والمشرف العام على الإنتاج الأستاذ حسام شوقي اللي وفرولنا كل سبل الراحة والنجاح".
أحمد زاهر يشكر القائمين على مسلسل لؤلؤ
وتابع زاهر، قائلًا: "شكرا ليكم على الدعم والثقة ومن كل قلبي شكرا للأستاذ محمد سامي، المشرف على التأليف والإخراج، اللي ما بخلش علينا بأي حاجة عشان يحطنا على طريق النجاح اسمك على أي عمل يا أستاذ محمد سامي يؤدي دائما إلى نجاح شكرا للمخرج محمد عبد السلام على مجهوده الرائع".
وأضاف: "وشكرا محمد مهران على السيناريو والحوار وشكرا للمنتج الفني شادي علام وشكرا لمهندس الديكور العبقري أمير عبد العاطي وشكرا لمدير التصوير المتميز أحمد فهيم والجافر المتميز هاني زنيتا.. شكرا للموزع الموهوب نادر حمدي والملحن هيثم نبيل".
واستطرد أحمد زاهر حديثه، قائلًا: "شكرا لكل الكرو اللي اشتغلوا بكل حب وصدق شكرا لكل زمايلي المحترمين، وعلى رأسهم أختي وصديقتي ومرات أخويا النجمة المحترمة اللي بذلت مجهود خرافي عشان العمل يطلع بالشكل ده استمتعت بالشغل معاكي وبكواليسك الجميلة وبتواضعك الكبير وأخويا وحبيبي إدوارد فاكهة المسلسل والفنانة نيرمين الفقي وحبيب قلبي شرنوبي وإخواتي العزاز نجلاء بدر وهيدي كرم والنجمة سلوى عثمان وحمدي هيكل والوجه الجديد هدير عبد الناصر".
واختتم حديثه: "وأخيرا الوجه الجديد ملك أحمد زاهر رجوع قوي ومتميز أنا بجد اتشرفت بإني اشتغلت معاكم وسعيد جدا بالتجربة الجميلة دي والنجاح اللي ملوش حدود اللي حصل بعد عرض المسلسل الحمد لله والشكر لله".
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