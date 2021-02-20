مسلسل لؤلؤ يكتسح "التريند" ويستحوذ على مليار مشاهدة على مدار الـ 40 حلقة

مسلسل لؤلؤ، العمل الفني الذي استحوذ على قلب الجمهور منذ انطلاق الحلقة الأولى وحتى نهاية المسلسل، ليخلق حالة جديدة للمرة الأولى في تاريخ الدراما المصرية، حيث استطاع أن يحافظ على تصدره قائمة الأكثر تداولًا عبر محرك البحث الشهير "جوجل" وكذلك منصات السوشيال ميديا.

مسلسل لؤلؤ يكتسح التريند

استحوذ مسلسل لؤلؤ على أكبر نسب مشاهدة على مدار رحلة عرضه، أي خلال 40 حلقة، لتصل نسب مشاهدة مسلسل لؤلؤ إلى مليار مشاهدة، حيث كان يتابعه أكبر عدد من الجماهير في الوطن العربي.

وجه الفنان أحمد زاهر، رسالة شكر إلى فريق عمل مسلسل لؤلؤ بعد نجاحه الساحق، وذلك عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" قائلًا: "وانتهي مسلسل لؤلؤ هاتوحشونا يا أجمل جمهور شكرا جدا لكل الجمهور اللي تابعنا ودعمنا وحبنا وحب المسلسل شكرا لشركه سينرجي والمنتج المحترم الأستاذ تامر مرسي والمشرف العام على الإنتاج الأستاذ حسام شوقي اللي وفرولنا كل سبل الراحة والنجاح".

أحمد زاهر يشكر القائمين على مسلسل لؤلؤ