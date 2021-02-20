تقييم صادم لـ محمد صلاح بعد هزيمة إيفرتون بالدوري الإنجليزي.. تفاصيل

حصل محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، علي تقييم ضعيف خلال مباراة الفريق أمام إيفرتون في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارة الريدز لمباراة اليوم.

وحسب شبكة "هوسكورد" العالمية المتخصة في الأرقام والإحصائيات، حصل محمد صلاح على تقييم بلغ6.4، وهو الأمر الذي يعد متوسطا لكن ليس بالقوة المعروفة عن اللاعب المصري.

أستطاع صلاح النجاح في المراوغات مرتين فقط، وفي الصراعات الهوائية مرة واحدة، وأكدت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 4.6 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 76%،وفقد الكرة في ثلاث مرات مع تصويبة واحدة على المرمى.

وخسر ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه محمد صلاح الدولي المصري، المباراة الرابعة علي التوالى منذ مباراة ويست هام، بعد تلقى الخسارة أمام إيفرتون في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

وسجل ريتشارلسون هدف التقدم للفريق في الدقيقة 3 من أحداث الشوط الأول بعد تمريرة سحرية من خاميس رودريجيز إلى ريتشارلسون داخل منطقة الجزاء سددها رائعة داخل شباك أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

وعزز جيلفي سيجوردسون التقدم لصالح إيفرتون بالهدف الثاني في الدقيقة 84 من أحداث الشوط الثاني، بعد تنفيذ صحيح لركلة الجزاء التي تحصل عليها بعد عركلة من مدافع ليفربول.

يذكر أن يورجن كلوب أعلن التشكيلة الأساسية الليفر وهي كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أوزان كاباك - ترنت ألكسندر أرنولد - جوردان هندرسون - أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: تياجو ألكانتارا - جيجي فينالدوم - كورتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

فيما دخل إيفرتون المباراة أمام ليفربول بتشكيل مكون من :

حراسة المرمي: جوردان بيكفورد .

خط الدفاع: ماسون هولجيت - مايكل كين - لوكاس دينييه – جودفري.

خط الوسط: أندري جوميز - دوكوريه - توم دافيس - جيمس رودريجيز.

خط الهجوم: كالفيرت لوين - ريتشارلسون.

وأحتل ليفربول المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 24 مباراة خاضها الفريق علي الرغم تلقى الهزيمة أمام إيفرتون في المباراة التي أستضافها ملعب الأنفيلد.

فيما أرتفع رصيد إيفرتون للنقطة 40 محتلا بهم المركز السابع خلف ليفربول علي الرغم من تحقيق الفوز علي الريدز في ملعبه بثنائية نظيفة ضمن مباريات الدوري الإنجليزي.