كورونا المتحورة تضرب الأطفال والشباب بالعراق| وظهور حالتين بتونس

بدأ عدد من الدول العربية الإعلان عن ظهور حالات مصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة، والتي حذرت منها الجهات الطبية لسرعة انتشارها والاكثر خطورة.

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فيما كشف المتحدث بأسم وزارة الصحة العراقية، عن ظهور إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في العراق، مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى أن الأصابات بكورونا في تزايد خطير في البلاد.

العراق تحذر المواطنين من تزايد أعداد السلالة الجديدة

وحذر المواطنين بالعراق من التهاون بالاجراءات الاحترازية، التي تسبب في زيادة الأعداد، وقد تضطر لفرض قرار بحظر شامل بالبلاد مع زيادة الاصابات.

تونس تعلن ظهور حالتين مصابة بسلالة كورونا المتحورة