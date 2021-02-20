كورونا المتحورة تضرب الأطفال والشباب بالعراق| وظهور حالتين بتونس

كورونا حول العالم-أرشيفية
بدأ عدد من الدول العربية الإعلان عن ظهور حالات مصابة بسلالة فيروس كورونا المتحورة، والتي حذرت منها الجهات الطبية لسرعة انتشارها والاكثر خطورة.
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فيما كشف المتحدث بأسم وزارة الصحة العراقية، عن ظهور إصابات في صفوف الأطفال والشباب بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا في العراق، مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى أن الأصابات بكورونا في تزايد خطير في البلاد.
العراق تحذر المواطنين من تزايد أعداد السلالة الجديدة
وحذر المواطنين بالعراق من التهاون بالاجراءات الاحترازية، التي تسبب في زيادة الأعداد، وقد تضطر لفرض قرار بحظر شامل بالبلاد مع زيادة الاصابات.
تونس تعلن ظهور حالتين مصابة بسلالة كورونا المتحورة
وعلى صعيد أخر أعلن فيصل بن صالح مدير عام الصحة بوزارة الصحة التونسية، اليوم السبت، ظهور سلالة متحورة جديدة محلية لفيروس كورونا، لدى شخصين في ولاية تونس، وأوضح أن نتائج التقصي الأولي لم تثبت إلى الآن، خطورة معينة لهذه السلالة المتغيرة، سواء من ناحية الأعراض أو سرعة الانتشار، مؤكدًا على مواصلة وزارة الصحة عملية التشخيص الجيني حسب المعايير والتوصيات المعمول بها في هذا الشأن.
وفاة حالة بتونس مصابة بالسلالة كورونا المتحورة
وأوضح أن الحالتين لشاب يبلغ من العمر حوالي 17 عامًا ولم تظهر عليه أي أعراض للمرض، والثاني لمسن يبلغ 71 عامًا ولديه عدد من الأمراض المزمنة ولكنه توفى اليوم، ولم تجزم الوزارة أن سبب الوفاة هو السلالة الجديدة.
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