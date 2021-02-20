أول تعليق من مجلس النواب علي إلغاء تصريح مزاولة مهنة تامر أمين بعد الإساءة للصعيد

رحب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار نقابة الإعلامين، بسحب تصريح مزاولة المهنة للإعلامي تامر أمين، بعد خضوعه للتحقيق أمامها اليوم السبت، جراء إهانته لأهل الصعيد والفلاحين فى ضوء تناوله ملف الزيادة السكانية.

تامر أمين والصعايدة

جاء ذلك فى تصريح لموقع تحيا مصر، تعليقا علي ما أعلنه الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الصادر لـ الاعلامى تامر امين ابراهيم يوسف بسيوني لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي، وذلك بعد تطاوله على أهالي الصعيد.

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية إلي أن رسالة الإعلام أسمي من أي عنصرية ترتكب تجاه فئات الشعب المصري، حيث التمييز يخالف الدستور وخاصة إن كانت مثل هذه الإساءات موجه لأهل الصعيد المعروف عنهم بجانب جموع الشعب المصري القيم والمبادئ والتمسك بها دائما، مؤكدا علي أن ما قامت به نقابة الإعلاميين تصرف مرحب به ومحل تقدير حتي يدرك كل إعلامي مسؤولية ما يقومه به عبر الشاشة.

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وأثار الاعلامي المعروف تامر أمين حالة من الجدل الواسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب حديثه عن أهالي الصعيد بطريقة منافية للآداب والأخلاقيات، حيث تمادى في إتهامه لأهالي الصعيد بسبب الزيادة السكانية.

قال تامر أمين في حديثه:"نسبة كبيرة في مناطق الريف والصعيد بيخلفوا ولاد وبناب، علشان العيال هم اللى يصرفوا على الأب والأم، في تلك المناطق حين يبلغ الولد سن 6 أو 7، يتم إلقاؤه في ورشة لتعلم حرفه ما".

وتابع: "الولد وقتها يطلع عليه لقب الواد بليه، والأسطى آخر الشهر يديله 1000 جنيه يديهم في حجر أبوه..لو الأب خلف بنت هيغلب؟ هيدخلها المدرسة؟"، مجيبًا "بالقطع لا"، مضيفاً :"في الصعيد بيشحنوا البنات على القاهرة عشان يشتغلوا خدامات".

أكدت نقابة الإعلاميين، احترامها الكامل للشعب المصري كافة واهالي الصعيد بصفة خاصة، لتأخذ قرارها بإلغاء تصريح مزاولة المهنة الخاص بتامر أمين بعد إنتهاء التحقيقات معه، والتي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفتة لميثاق الشرف الاعلامي ومدونة السلوك المهني والمبادئ العامة والتي نصت على احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، واحترام الكرامة الإنسانية وعدم الإساءة الي اي فئة من فئات المجتمع.