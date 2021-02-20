تدهور الحالة الصحية لوالدة رضوى الشربيني بعد إصابتها بفيروس كورونا

تدهورت حالة والدة الاعلامية رضوى الشربيني، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى استدعى دخولها غرفة العناية المركزة ووضعها على جهاز تنفس صناعي، وجاء هذا بعدما أعلنت الإعلامية رضوى الشربينى، قبل أيام، إصابتها وشقيقها ووالدتها بفيروس كورونا المستجد.

موقع دوت الخليج يرصد آخر التطورات الصحية لوالدة الاعلامية رضوى الشربيني بعد إصابتها بفيروس كورونا وتدهور حالتها الصحية.

آخر التطورات الصحية لوالدة رضوى الشربيني

طلبت والدة الإعلامية رضوى الشربينى، والمتواجدة حاليًا داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات بمنطقة المعادى على خلفية إصابتها بفيروس كورونا، رؤية ابنتها، خاصة بعد تدهور حالتها الصحية ووضعها على جهاز تنفس صناعي داخل العناية المركزة، وبالفعل تواصلت الأطباء معها وصرح لها بمقابلة والدتها على الرغم من إصابتها بفيروس كورونا.

تخضع الاعلامية رضوى الشربيني للعزل المنزلي بعد التأكد من حملها للفيروس، حيث شعرت "رضوى" بأعراض الفيروس وقررت إجراء التحاليل سريعًا والتي ظهرت إيجابية، بجانب إصابة والدتها وشقيقها بالفيروس الأمر الذي أصابها بحالة نفسية سيئة.

توقف برنامج رضوى الشربيني

كشفت رضوى الشربيني عن توقف برنامجها "هي وبس" في وقت سابق نهاية العام الماضي نظرًا لحصولها على إجازة قبل انتهاء حلقات الموسم الخامس من البرنامج الذي تقدمه على قناة "سى بى سى سفرة"، مؤكدة أن ذلك لرغبتها في التواجد مع بناتها والحصول على هذه الإجازة قبل انتهاء موسم البرنامج.