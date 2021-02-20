الرسوم المطلوبة لتسجيل شقتك بالشهر العقاري بعد إصدار القانون الجديد

بعد إلغاء صحة التوقيع والزام المواطن تسجيل العقار، أو الوحدة السكنية بالشهر العقاري، وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد، والذي سيتم تطبيقه 4 مارس المقبل، هناك الكثير من الأسئلة التي قد تخطر ببال المالك عن كيفية التسجيل والرسوم المطلوبة، خاصة مع إعلان عدم الاعتراف بالعقود الأبتدائية وكذلك العقود التي حصلت على صحة توقيع بعد إقرار القانون الجديد.

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أشار مصدر مسؤول في وزارة العدل بتصريحات صحفية، أن شراء أي وحدات سكنية أو أي عقار بعد تاريخ تطبيق القانون الجديد، سيشترط تسجيله في الشهر العقاري، حتي يتمكن المشتري من إدخال كافة المرافق إليها أو نقلها بأسمه مثل الغاز والمياه والكهرباء والتليفون وغيرها من الخدمات.

خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري طبقا لقانون الجديد

- ذهاب طرفي العقد للمكتب الشهر العقاري، أو من ينوب عنهما بتوكيل رسمي خاص بالوحدة محل العقد.

- كتاب طلب لموظف الشهر العقاري مرفقا به العقد اللإبتدائي والتكليف الضريبة العقارية.

- يجب تقديم كشف مساحي جديد للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار.

- يتم مراجعة الموظف الطلب المقدم والتوقيع عليه للقبول للإشهار.

5- تحرير العقد على الورق الأزرق داخل مكتب التوثيق للتصديق على توقيعات طرفي العقد.

الرسوم المطلوبة لتسجيل الشقة طبقا لقانون الشهر العقاري الجديد

وفقًا لقانون الشهر العقاري الجديد، هناك رسوم لابد من دفعها مع تسجيل الشقة بالشهر العقاري، وذلك بحسب مساحة الوحدة السكنية.

- 500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها، للوحدة السكنية على مساحة 100 متر.

- 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها للوحدة السكنية على مساحة 200 متر .

- 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها للوحدة السكنية على 300 متر.

-2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها للوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر.