عدو الكبار.. نجوم "دبحهم" حسام البدري !!

مع تدوال أخبار زيادة عقد حسام البدري مع المنتخب المصري، حيث يكلف الجهاز الفني للفراعنة خزينة إتحاد الكرة بحوالى مليون و400 الف جنية، وبعد مرور ساعات من ذكرى ميلاد عماد متعب، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، دائما مايرتبط " القناص" ونهاية مشواره بـ حسام البدري، المدير الفني الحالي للفراعنة، حيث يدعى البعض أن مدرب المنتخب هو السبب في إستبعاد معظم الجيل الذهبي للمارد الأحمر وعلي رأسهم عماد متعب ومحمد بركات ومحمد ابو تريكة.

يرصد موقع "دوت الخليج" أبرز اللاعبين الذين رحلوا عن القلعة الحمراء في ظل وجود أو بتأثير من حسام البدري المدير الفني والمساعد السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

أحمد السيد

أستغنى حسام البدري، عن أحمد السيد في سن الـ 32 عام، بعد التعاقد مع محمد نجيب رغم أن اللاعب أصغر سناً من وائل جمعة، وبذل الكثير داخل جدران القلعة الحمراء قبل أن يقرر البدري الإستغناء عنه لعدم الحاجة الفنيه له.

أحمد بلال

كانت واقعة كأس مصر عام 2010 أمام حرس الحدود كفيلة بإنهاء مسيرة أحمد بلال، مهاجم الأهلي السابق عن الفريق بعد أن أعطاه البدري تعليمات للدخول قبل ركلات الجزاء الترجيحية لكنه تراجع عن القرار ليرحل اللاعب عن المارد الأحمر.

محمد أبو تريكة

لعب تصريح محمد أبو تريكة عن أفضل مدرب عاصره اللاعب والذي قال خلاله أنهم "جوزية وحسن شحاته" في تصريحه الشهير، الدور في إنهاء مسيرته مع القلعة الحمراء حيث أصبح جليسا لدكة البدلاء بعد ذلك قبل أن يقرر اللاعب الإعتزال في 2013.

أحمد حسن

كشفت قذف " الآيس بوكس" بعد تبديل العميد، الأزمة بين البدري وأحمد حسن والتي خاضا الأثنين العديد من المشاكل داخل القلعة الحمراء، لتكون مباراة الديربي مسمار في نعش تواجد أحمد حسن مع الأهلي قبل أن يرحل اللاعب عن الفريق على الرغم من أن مانويل جوزيه يعد السبب الأساسي .

حسام غالي

لم ينجو " الكابيتانو" كما يلقبه جمهور الأهلي، من لدغات البدري، حيث صارت الأمور بين الثنائي في غاية الصعبة، الأمر الذي أكده الخلاف بين البدري وحسام غالي في مباراة المصري بالدوري الممتاز، ليرحل اللاعب للدوري السعودي حينها، ثم يقرر الإعتزال في موقف يشهده جمهور الأهلي بالكامل.

عماد متعب

عماد متعب يعرف بأنه أخر ضحايا البدري حسب التقارير ، حيث لم يعد اللاعب متواجد مع القلعة الحمراء الإ لبعض دقائق قليلة، ليشعر اللاعب أن مكانه ليس بالأهلي ويرحل للدوري السعودي قبل الإعتزال.

محمد بركات

شهدت أخر فترة في حياة بركات داخل جدران القلعة الحمراء تواجد اللاعب علي دكة البدلاء، في ظل الإعتماد علي اللاعبين صغار السن، وعدم إعطائه الفرصة الكاملة، الأمر الذي جعل " الزئبقي" يرفض التجديد ويعلن الإعتزال عن الملاعب.

محمد شوقي

عاد محمد شوقي من رحلة الإحتراف في تركيا، ليحظى بعدم إهتام كبير، ولم يشارك بصفة أساسية مع المارد الأحمر، الأمر الذي أجبر اللاعب علي الإعتزال، وخرج بعد تلك الفترة وقال تصريحه الشهير أن البدري " طفشه".

جيلبيرتو

خرج جيلبيرتو أمام الكاميرات وعيناه ملئية بالدموع، الأمر الذي يوضح كمية الضغوط التي وقعت علي كاحله نتيجة عدم المشاركة مع النادي سوى في دقائق قليلة.

عماد النحاس

في عام 2009، أصيب عماد النحاس، وقام البدري بتغيير طريقة اللعب التي كانت معتاده عليه في تلك الفترة وهي طريقة الليبرو 3-5-2، ثم عرض البدري علي النحاس الخروج من بوابة المعتزليين ليقرر اللاعب الإعتزال في سن 31 عاما.