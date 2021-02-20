وكيل مجلس الشيوخ تشارك في حفل السفارة اليابانية تحت شعار مجتمع تتألق فيه المرأة

لبت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزى دعوه سفير اليابان بالقاهرة لحضور حفل الشاى الاول الذى اقيم اليوم للترحيب بشخصيات نسائية بارزة في مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتالق فيه المرأة "

اقيم الحفل تفعيلا لتوجهات الحكومه اليابانيه لدعم المرأه و تقدير دورها خصوصا العبء الكبير الذى تتحمله فى ظل جائحه كورونا و لتحقيق التعارف و التواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة فى المجتمع

أكدت وكيل مجلس الشيوخ خلال مشاركتها في الحفل على أهمية و متانة أواصر التعاون بين مصر و اليابان و ما يتمتع به البلدان من عمق حضاري يسهم في التقريب بين شعبيهما ، مشيدة بما شهدته هذه العلاقات من طفرة كبيرة منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية ، ما بدا واضحا من خلال الزيارات المتبادلة بين سيادته و رئيس وزراء اليابان ، كما نقلت وكيل مجلس الشيوخ تحيات معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لسعادة السفير و ترحيبه بالتعاون بين المجلس و المؤسسات التشريعية في اليابان ، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة .

اقيم الحفل فى الهواء الطلق بسبب الاجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا