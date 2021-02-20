وكيل مجلس الشيوخ تشارك في حفل السفارة اليابانية تحت شعار مجتمع تتألق فيه المرأة

لبت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزى دعوه سفير اليابان بالقاهرة لحضور حفل الشاى الاول الذى اقيم اليوم للترحيب بشخصيات نسائية بارزة في مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتالق فيه المرأة "
اقيم الحفل تفعيلا لتوجهات الحكومه اليابانيه لدعم المرأه و تقدير دورها خصوصا العبء الكبير الذى تتحمله فى ظل جائحه كورونا و لتحقيق التعارف و التواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة فى المجتمع
أكدت وكيل مجلس الشيوخ خلال مشاركتها في الحفل على أهمية و متانة أواصر التعاون بين مصر و اليابان و ما يتمتع به البلدان من عمق حضاري يسهم في التقريب بين شعبيهما ، مشيدة بما شهدته هذه العلاقات من طفرة كبيرة منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية ، ما بدا واضحا من خلال الزيارات المتبادلة بين سيادته و رئيس وزراء اليابان ، كما نقلت وكيل مجلس الشيوخ تحيات معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لسعادة السفير و ترحيبه بالتعاون بين المجلس و المؤسسات التشريعية في اليابان ، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة .
اقيم الحفل فى الهواء الطلق بسبب الاجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا
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