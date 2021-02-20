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وكيل مجلس الشيوخ تشارك في حفل السفارة اليابانية تحت شعار مجتمع تتألق فيه المرأة

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لبت وكيل مجلس الشيوخ فيبي فوزى دعوه سفير اليابان بالقاهرة  لحضور حفل الشاى الاول الذى اقيم اليوم  للترحيب بشخصيات نسائية بارزة في مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتالق فيه المرأة "

اقيم الحفل تفعيلا  لتوجهات الحكومه اليابانيه لدعم المرأه و تقدير دورها خصوصا العبء الكبير الذى تتحمله فى ظل جائحه كورونا و لتحقيق التعارف و التواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة فى المجتمع

 

 

 أكدت وكيل مجلس الشيوخ خلال مشاركتها في الحفل على أهمية و متانة أواصر التعاون بين مصر و اليابان و ما يتمتع به البلدان من عمق حضاري يسهم في التقريب بين شعبيهما ، مشيدة بما شهدته هذه العلاقات من طفرة كبيرة منذ تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية ، ما بدا واضحا من خلال الزيارات المتبادلة بين سيادته و رئيس وزراء اليابان ، كما نقلت وكيل مجلس الشيوخ تحيات معالي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لسعادة السفير و ترحيبه بالتعاون بين المجلس و المؤسسات التشريعية في اليابان ، الأمر الذي من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة .

اقيم الحفل فى الهواء الطلق بسبب الاجراءات الاحترازيه لمواجهة كورونا

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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