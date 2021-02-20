بالبنط العريض يهاجم نيويورك تايمز : حنفيات التحريض مازالت مفتوحة للإرهابيين

جدة - نرمين السيد - قال الإعلامى حسام فاروق، إن ديفيد كيرك باتريك المراسل الأجنبى السابق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بالقاهرة كانت تربطه صداقة بعناصر تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ولعب دورًا كبيرًا فى الدعاية للتنظيم، مشيرا إلى أن المراسل هاجم الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.





وتحدث فاروق خلال تقديم برنامجه "بالنبط العريض" الذى يُعرض على الفضائية المصرية، اليوم السبت، عن التقرير الذى نشره ديفيد كيرك وتناوله لقضايا ما يعرف بـ "الربيع العربى" خصوصًا مصر واختزال الثورة فى الإخوان الإرهابية، وسخر فاروق من تقريره قائلا :"ديفيد يرتدى نظارة.. كان عليه أن يشاهد ثورة 30 يونيو".

وأوضح أن المصريين خروجوا فى 30 يونيو وفرضوا إرادتهم على تلك العصابة الإرهابية، مؤكدا أن ديفيد يرتبط بعلاقات مع عناصر التنظيم الدولى لذلك استعان بهم فى أخذ رأيهم ونشره بالصحيفة، مشيرا إلى أن حنفيات التمويل مازالت مفتوحة لعناصر الإخوان الإرهابية التى تهاجم الدولة المصرية.

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