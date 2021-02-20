وكيل الشيوخ تؤكد متانة أواصر التعاون بين مصر واليابان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وكيل مجلس الشيوخ، فى حفل الشاى الأول الذى أُقيم، اليوم السبت، للترحيب بشخصيات نسائية بارزة فى مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتالق فيه المرأة"، وذلك تلبية لدعوة من السفير اليابانى بالقاهرة.

وأشادت فوزى، بما شهدته العلاقات بين مصر واليابان، من طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، ما بدا واضحا من خلال الزيارات المتبادلة بينه وبين رئيس وزراء اليابان، كما نقلت تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وترحيبه بالتعاون بين المجلس والمؤسسات التشريعية فى اليابان، الأمر الذى من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.

أقيم الحفل فى الهواء الطلق بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهدف لتفعيل توجهات الحكومة اليابانية لدعم المرأة وتقدير دورها، خصوصا العبء الكبير الذى تتحمله فى ظل جائحة كورونا ولتحقيق التعارف والتواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة فى المجتمع.