وكيل الشيوخ تؤكد متانة أواصر التعاون بين مصر واليابان

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جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة وكيل مجلس الشيوخ، فى حفل الشاى الأول الذى أُقيم، اليوم السبت، للترحيب بشخصيات نسائية بارزة فى مختلف المجالات تحت شعار "مجتمع تتالق فيه المرأة"، وذلك تلبية لدعوة من السفير اليابانى بالقاهرة.
وأشادت فوزى، بما شهدته العلاقات بين مصر واليابان، من طفرة كبيرة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى المسؤولية، ما بدا واضحا من خلال الزيارات المتبادلة بينه وبين رئيس وزراء اليابان، كما نقلت تحيات المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وترحيبه بالتعاون بين المجلس والمؤسسات التشريعية فى اليابان، الأمر الذى من شأنه تعزيز التعاون على مختلف الأصعدة.
أقيم الحفل فى الهواء الطلق بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وهدف لتفعيل توجهات الحكومة اليابانية لدعم المرأة وتقدير دورها، خصوصا العبء الكبير الذى تتحمله فى ظل جائحة كورونا ولتحقيق التعارف والتواصل مع عدد من السيدات ذوات المكانة فى المجتمع.
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