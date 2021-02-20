الكنيسة الكلدانية تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا

جدة - نرمين السيد - احتفل الأب بولس ساتى للفادى الأقدس المدبر البطريركى للكلدان الكاثوليك، اليوم السبت، بالقداس الإلهى بمناسبة عيد القديسين فرانشيسكو وجاسنتا، عاونه بالقداس الأب مايكل سليم الفرنسسكانى فى كاتدرائية العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة.





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