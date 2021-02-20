فيديو.. العنانى: 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا وإجراءاتنا الاحترازية مضبوطة

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية ON، أوضح العنانى أن المكان الذى كانت تجرى فيه الفحوصات سابقا، كان غير لائق لاستقبال السائحين وإجراء فحوصات لهم، مبينا أنه تم تخصيص مكان مناسب وحتى تعمل الأطقم الطبية فى أماكن مناسبة.
وتابع: "القادم لمصر يتم عمل تحليل فيروس كورونا pcr له، والمغادر لمصر تتولى دولته ذلك، إلا أن وزارة الصحة مشكورة وفرت الإثنين تشجيعا للسياحة.
وبين العنانى: "الكيرف تصاعدى فى أعداد السائحين، وده أهم شىء، وهذا يعنى أن إجراءاتنا الاحترازية مضبوطة، والسائح فى أى دولة فى العالم خارج من أزمة اقتصادية، والعالم كله يواجه انخفاض فى السياحة"، مؤكدا أن مصر من ضمن الواجهات السياحية الإقليمية التى لم تغلق السياحة بعد فتحها حتى الآن، وتم تشديد الإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة".
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