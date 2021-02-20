انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد إلغاء الإعتراف بصحة التوقيع.. ننشر رسوم تسجيل العقارات والمستندات المطلوبة بدايةً من 4 مارس 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - ننشر لمتابعينا رسوم تسجيل العقارات الجديدة والخطوات والأوراق المطلبوة والتي سيتم العمل بها بدءً من يوم 4 مارس القادم 2021، وبعد هذا التاريخ لن يتم الإعتراف بصحة التوقيع في المالح الحكومية، كما أنه لن يستطيع المواطن إدخال المرافق في العقار بعد 4 مارس إلا بشرط تسجيل العقد في الشهر العقاري.

رسوم تسجيل العقارات والمستندات المطلوبة بدايةً من 4 مارس

حيث قامت الحكومة بإجراء تعديلات على القانون الخاص بالشهر العقاري، وسوف يتم العمل بها رسمياً يوم 4 مارس القادم، حيث لن يتم الإعتراف بعقود البيع والشراء التي أخذت صحة توقيع إلا بعد تسجيلها في الشهر العقاري.

وحول رسوم تسجيل العقارات بالشهر العقاري وفق تعديلات القانون الجديد بدايةً من 4 مارس فقد جاءت على النحو التالي:

المساحة الرسوم المقررة الشقة مساحة 100 متر 500 جنيه رسوم العقار التي تبلغ مساحته 200 متر 1000 جنيه 300 متر 1500 جنيه أكثر من 300 متر 2000 جنيه رسوم تسجيل

أما المستندات المطلوبة من أجل تسجيل العقار بالشهر العقاري فجاءت وفق ما يلي: