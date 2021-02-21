الأنبا هيرمينا يفتتح كنيسة العائلة المقدسة بزرائب عزبة النخل

افتتح نيافة الأنبا هيرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية كنيسة العائلة المقدسة بمنطقة الزرائب بعزبة النخل بالقاهرة، وشمل الافتتاح صلوات القداس الإلهي والذي قام خلاله نيافته بتقديس بعض الأواني المقدسة الخاصة بخدمة القداسات.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد محدود من الشمامسة والشعب في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد.

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وتبلغ مساحة الكنيسة الجديدة ٩٠٠ متر مربع وتتكون من خمسة طوابق وهي تخدم ٦٠٠٠ أسرة بما يعادل حوالي ٣٠ ألف شخص.

كان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد استقبل في وقت سابق اليوم بمركز لوجوس المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون نيافة الأنبا يوليوس اسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وبرفقته القمص رافائيل ثروت والدكتور هاني سمير المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات وفريق خدام وخادمات برنامج :قم وامش" لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني التهنئة بافتتاح حجرة تنمية المهارات الحسية الجديدة وأثنى على خدمتهم المتميزة، وناقش معهم طموحاتهم المستقبلية لامتداد و تطوير هذه الخدمة التي تخدم كل أفراد المجتمع دون تمييز.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تصريح له أمس إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، هى لجنة مجمعية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

وأضاف القس بولس حليم أن اللجنة في حالة انعقاد دائم لفترة ما بين انعقاد الجلسات الرسمية للمجمع وتقوم بأعمال في حدود اختصاصاتها وما يكلفها المجمع المقدس من أعمال.

وتابع قائلا، إن اللجنة تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا تواضروس الثاني فيما يعرضه قداسته أو ما يطرحه أحد أعضاء اللجنة من موضوعات، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات المجمع المقدس، وتنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس.

وأشار إلى أن اللجنة تقوم بدراسة واتخاذ قرارات في الظروف الطارئة، فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة على أن تعرض هذه القرارات في المجمع المقدس في أول جلسة قانونية له.

ونوه المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس تقوم بمتابعة التزام الآباء أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية والشخصية ولقداسة البابا تواضروس أن يكلف لجنة ثلاثية من هذه اللجنة الدائمة للتحقيق في الأمر ورفع توصيات من خلال اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لأخذ القرار المناسب، كما انها تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن عملها للمجمع المقدس.

وأعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه سينشر عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيس بوك للتعريف بأسماء واختصاصات لجان المجمع المقدس.