تفاصيل امتحانات التعليم الفنى للفصل الدراسى الأول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب صفوف النقل بمدارس نظام السنوات الثلاث والإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس.





وقالت الوزارة في بيان لها، إنه يتم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب والعاملين، كما سيتم زيادة الفترة المخصصة لأداء هذه الامتحانات مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها.

وأوضحت أن أداء الامتحانات (العملية والمعملية – التحريرية) سيكون خلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٧/٢/٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق ١١/٣/٢٠٢١ وسيكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومى بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفنى.

وأشارت إلى أن ستكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية للطلاب الذين بدأوا هذه الامتحانات قبل أجازة نصف العام، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٧/٢/٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق ١١/٣/٢٠٢١.

وسيكون الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى ساعة واحدة فقط وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريرى بورقة منفصلة،و يتم أداء طلاب كل صف للامتحانات فى الأيام المحددة لهم ويقتصر الحضور على هؤلاء الطلاب فقط.



وأكدت أن أداء امتحانات المواد خارج المجمع عن طريق تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك فى نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها فى بداية الأسبوع الثانى من بدء الامتحانات.

وبالنسبة لمدارس التعليم الفنى المطبق بها البرامج المطورة والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية، سيتم استكمال مخرجات التعلم والتقييمات الخاصة بها، التى لم يتم الانتهاء منها خلال الفصل الدراسى الأول، بعد انتهاء اختبارات المواد الثقافية مباشرة وخلال الفترة من يوم السبت الموافق ٢٧/٢/٢٠٢١ وحتى يوم الخميس الموافق ١١/٣/٢٠٢١.