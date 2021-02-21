أهم الأخبار| إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين.. قرارات جديدة من التعليم.. سقوط جديد لـ ليفربول

نشر "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها.

إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ تامر أمين

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا، منذ قليل، أكدت فيه انتهاء التحقيقات اليوم السبت الموافق 20 /2 /2021 مع تامر أمين مقدم البرامج علي قناة النهار التي استمرت قرابة الثلاث ساعات ونصف، وانتهت التحقيقات إلى ثبوت مخالفته لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب أولًا المبادئ العامة في فقراتها أرقام 2.4.6.7. والتي نصت على .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

نقيب الإعلاميين: تامر أمين ممنوع من الظهور.. ويعود في هذه الحالة

قال الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين، إن الإعلامي تامر أمين لا يستطيع الظهور نهائيا على أي قناة فضائية، فهو ممنوع من الظهور وفقًا لقرار النقابة اليوم بإلغاء تصريح مزاولة المهنة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ربنا نجاه من الموت.. لميس الحديدي تكشف عن حالة زوجها عمرو أديب

كشفت الإعلامية لميس الحديدي، عن حالة زوجها الإعلامي عمرو أديب، قائلة: هو الآن بدأ في مرحلة التعافي، متابعة: هو أحسن بشكل عام.. وربنا نجاه من الموت بأعجوبة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

ليفربول يواصل السقوط ويخسر على أرضه بهدفين من إيفرتون

حقق فريق إيفرتون فوزا مهما بهدفين دون رد، على مضيفه ليفربول، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 24، من مسابقة الدوري الإنجليزي " بريميرليج".. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وزير التعليم: ما بنغيرش كلامنا كل شوية .. بنرضى الكل ومش عاجبين

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، انه يشعر بالتعجب من انه كلما اتخذت الوزارة اجراء للتخفيف على الطلاب كلما زاد قلق الاهالي اكثر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

دفعا مليارا و15 مليونا و700 ألف جنيه .. سليمان وراسخ يتصالحان فى بعض القضايا المنسوبة اليهما

وقعت "اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج" تعاقدًا لتسوية وتصالح المتهمين محمد إبراهيم سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ فيما نُسب إليهما ببعض القضايا.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

بعد أزمة الصعايدة .. رانيا يوسف ترد بقوة على تامر أمين .. تفاصيل

نشرت الفنانة رانيا يوسف تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" ترد فيه بقوة على تصريحات الإعلامى تامر أمين التى أساء فيها إلى أهل الصعيد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وزير التعليم: لو أهالي طلاب النقل مش خايفين على ولادهم من كورونا نعمل لهم 5 امتحانات بدل واحد

عبر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن تعجبه الشديد من الجدل المثار من بعض اولياء امور طلاب صفوف النقل ، المتخوفين من فكرة الامتحان الموحد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

الزمالك يتصدر والمقاصة يطيح الأهلى من الوصافًة .. ترتيب الدوري المصري

اكتسح مصر المقاصة منافسه وادي داجلة بثلاثية مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب المقاولون العرب فى الجولة الحادي عشر ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

عدو خفي يسبب الموت.. لماذا قررت السعودية منع زراعة النخيل في الحدائق والطرق؟

أوصت اللجنة الدائمة المعنية بالوقاية من سوسة النخيل الحمراء في السعودية، المُشكَّلة بقرار مجلس الوزراء، بِحَثّ أمانات المناطق والمقاولين على عدم زراعة أشجار النخيل في الحدائق والطرق، وذلك عبر تعميم لأمراء المناطق، والذين قاموا بدورهم بتوجيه الأمانات بوقف زراعة النخيل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وزير التعليم : مناهج 4 إبتدائي الجديدة ستبهر الجميع العام القادم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مناهج الصف الرابع الابتدائي التي ستدرس في المدارس خلال العام الدراسي القادم ، ستكون مفاجأة رائعة للمصريين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

فيروس H5N8.. روسيا تعلن أول إصابة بوباء مُعدٍ جديد

أعلنت روسيا، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس معدٍ، وهو (فيروس H5N8)، المعروف باسم إنفلونزا الطيور، الذي ينتقل عادة من الدواجن إلى البشر.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

كورونا ولا إيه.. حالة مرضية تصيب يوسف الحسيني على الهواء ويخرج لفاصل

أصيب الإعلامي يوسف الحسيني، بنوبة من السعال الحاد، على الهواء، ما وضعه في موقف محرج أمام المشاهدين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

المستأجر يدفع 50% من قيمة الأجرة القانونية المحددة للشقة..تعديلات على قانون الإيجار القديم