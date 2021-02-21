نقابة المهندسين تكرم إيمان العجوز بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس النواب

كرمت نقابة المهندسين النائبة إيمان العجوز، بمناسبة تعيينها عضوا بمجلس النواب من قبل الرئيس السيسي، وأيضاً تعيينها باللجنة الاستشارية العليا للمهندسين على مستوى الجمهورية.

نقابة المهندسين تقدم درع التكريم للنائبة إيمان العجوز

وقدم نقيب مهندسين القاهرة، لواء مهندس، هشام أبو سنة، درع تكريم النقابة إلى المهندسة إيمان العجوز، تقديرا لمجهودها وتميزها الذي ساهم في تعيينها بمجلس النواب.

وحضر حفل التكريم، كافة أعضاء مجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالقاهرة، وعدداً من أعضاء جمعيتها العمومية.

إيمان العجوز: تكليف الرئيس مهمة وطنية

من جانبها، قالت النائبة إيمان العجوز، عضو مجلس النواب:" إن تكليف فخامة الرئيس السيسي، جاء ليكون مهمة وطنية واجبة النفاذ لتحقيق التنمية المستدامة و دعم بناء الوطن و خوض التحديات المحلية و الدولية سعياً للحفاظ على مصر وطناً عزيزاً و غالياً.

إيمان العجوز، هي عضو بمجلس النواب، ولها تاريخ مُشرف من العمل النقابي بنقابة المهندسين، فقد كانت عضواً للمجلس المنتخب بالنقابة العامة للمهندسين السابق، وعضو حالي باللجنة الاستشارية العليا لنقابة المهندسين و رئيس لجنة إعلام مهندسين القاهرة الحالي.