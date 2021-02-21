ريال مدريد يقترب من صدارة الليجا بعد تحقيق فوز صعب علي بلد الوليد

تمكن ريال مدريد الإسباني أن يحقق الفوز علي بلد الوليد في غطار مباريات الجولة 24 لمنافسات الدوري الإسباني "لاليجا" وحقق فوز صعب بهدف نظيف أحرزة لاعب خط الوسط كاسميرو في الدقيقة 65.

موقع دوت الخليج الإخباري

بهذا الفوز إرتفع رصيد ريال مدريد إلي 53 نقطة ويقترب من صدارة الليجا حيث يتواجد أتلتيكو مدريد في الصدارة ولديه 55 نقطة بينما يتواجد الميرنجي في المركز الثاني برصيد 52 نقطة.

ويعاني فريق ريال مدريد من العديد من الغيابات حيث يفتقد لجهود كريم بنزيما نجم الفريق والذي تعرض لإصابة في الأسبوع الماضي، هذا بجانب غياب سيرجيو راموس نجم خط الدفاع، بجانب كثرة غصابات إيدين هازاد جناح الفريق.

ويعتبر كريم بنزيما هو هداف الفريق في البطولة ولديه 12 هدفا ويبتعد بفارق 4 أهداف عن صاحب المركز الأول لويس سواريز صاحب الـ16 هدف.

وعلي جانب آخر استمرفريق أتلتيكو مدريد في تقديم النتائج السيئة وإعطاء الفرصة للفرق القادمة أن تصل إلي القمة، فبعد أن كان الفريق متقدما بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسية أصبح الفارق 3 نقاط فقط، وخسر أتلتيكو مدريد علي ملعبه أمام خيتافي بنتيجة 2/0، ليفقد فرصة العبور بنقاط المباراة والإبتعاد بمركز الصدارة بعيدا.

وفي مباراة أخري فاز فريق إلتشي علي فريق إيبار بهدف نظيف، وفاز فالنسيا علي سيلتا فيجو بهدفين نظيفين، وجاء الهدفين في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

ويلعب برشلونة اليوم أمام قادش وستنطلق المباراة في تمام الثالثة مساء، بينما يستضيف ريال سوسيداد فريق ديبورتيفو ألافيس وستنطلق المباراة في تمام الخامسة والربع مساء، وثالث المباريات يستضيف هويسكا فريق غرناطة وستنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساء، وآخر مباريات اليوم يستضيف أتلتيك بلباو فريق فياريال وستنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

شهدت مباراة أتليتكو مدريد وليفانتي، لقطة مثيرة خلال مباراة الثنائي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وخرج يان أوبلاك من مرماه للعب ركلة حرة في وسط ملعب الفريق المنافس، واستغل مهاجم ليفانتي خروج حارس أتليتكو مدريد وسجل الهدف الثاني قرب منطقة وسط الملعب.

ودخل أتليتكو مدريد اللقاء بتشكيل مكون :

تشكيلة أتلتيكو مدريد:

حراسة المرمى: أوبلاك

الدفاع: هيرموسو - خيمينيز - فيليبي

الوسط: لودي - كوكي - كونودجبيا - يورينتي

الهجوم: فيليكس - سواريز - كوريا

ترتيب الدوري الإسباني

وظل أتليتكو مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة من 23 لقاء خاضهم الفريق، سجل مهاجميه 45 هدفا، بينما تلقى خط دفاعه 16هدفا.