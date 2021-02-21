مصطفى بكري: شرفت بمرافقة وزير النقل لمتابعة إنجاز محور ديروط

نشر النائب مصطفى بكرى صورة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. وظهر فى الصورة برفقة وزير النقل المهندس كامل الوزير، وزير النقل، اثناء رحلتهم الى ديروط لمتابعة انجاز محور ديروط. اقرا ايضا: وكتب معلقا:" اليوم شرفت بمرافقة #وزير_النقل المهندس #كامل_الوزير الي #ديروط لمتابعة إنجاز #محور_ديروط". وتابع: "وزرنا 12 عمل صناعي آخر ذهبنا في الثامنة صباحا وعدنا إلي #القاهرة في التاسعة مساء ، عمل مبهر وأداء متقن ، متابعه ميدانيه مستمره من #الوزير الذي رافقه لواء عصام سعد #محافظ_أسيوط ، شكرا للرئيس عبدالفتاح #السيسي".

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