الانتهاء من تبطين 1036 كيلو بالترع فى 20 محافظة

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس محمود السعدى المشرف على مشروعات تأهيل وتبطين الترع، عن تأهيل وتبطين 1036 كيلو متر فى 20 محافظة، وذلك فى مشروع تبطين الترع ، فيما يبلغ إجمالى الأطوال المتعاقد عليها للتأهيل 6414 كيلو متر فى مختلف محافظات الجمهورية.





وتابع السعدى، أن تلك الاعمال تأتى فى ضوء خطة وزارة الموارد المائية والرى لتأهيل وتبطين الترع ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتى تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.

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