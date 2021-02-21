500 جنيه لـ 100 متر.. مزايا تسجيل الوحدات بـالشهر العقاري والامتناع عقوبته التنازل

حالة من التساؤلات الكثيرة، شهدتها الساحة الأيام الأخيرة، بشأن الضوابط الجديدة وتعديلات قانون الشهر العقاري، بسبب عدم فهم بنود التعديلات وآلية تطبيقها وأسعار التسجيل في الشهر العقاري والهدف منه وما يعود على المواطن في النهاية.
في هذا التقرير نرصد كل الإجابات من المسئولين عن مصلحة الشهر العقاري، عن التعديلات الجديدة، لبيان كل المعلومات بشفافية للمواطنين.
كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري عن الضوابط الجديدة وتعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، مطالبا كل من لديه عقد بيع ابتدائي، أو حكم صحة توقيع لأي وحدة سكنية؛ يبادر بالتوجه إلى المحاكم، لتسجيل هذا العقد.
وقال جمال ياقوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " دوت الخليج": اذا لم يتم تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري يكون المواطن قد تنازل عن حقه القانوني، وإذا انتهت مدة الشهر المحدد، ولم يتم تقديم الاعتراض على الطلب لإصدار الحكم؛ يتحول رقم الشهر العقاري الوقتي، إلى رقم نهائي"، مشيرا إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة، تكون الأحكام القضائية واجبة القيد، وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي، على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل.
ونوه بأن القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء.
تكلفة تسجيل العقارات
وقال رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، إن الضرائب العقارية تراجع كل العقود الخاصة بـ الوحدات السكنية التي تم تسجيلها وتقوم بالتأكد من الأرقام التي تم تسجيلها في العقود.
وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "دوت الخليج"، أنه بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي إلى رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل.
وتابع جمال ياقوت: "الشهر العقاري يُحصل 2.5% من قيمة عقد العقار أو الوحدة السكنية لحساب مصلحة الضرائب العقارية وفق ضريبة التصرفات العقارية.
وأكمل جمال ياقوت: "القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء".
تعليمات تمنع التحايل في التسجيل
وقال جمال ياقوت، إنه يتم إعداد مشروع التعليمات التنظيمية والمنشورات الفنية والكتب الدورية للتصدي لأي مشكلة تحايل في ملف تسجيل العقارات السكنية، مضيفا:" خلال الأسبوع الجاري سوف تصدر التعليمات التي تمنع أي تحايل في التسجيل في مصلحة للشهر العقاري ".
وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " دوت الخليج" أنه بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل.
وتابع جمال ياقوت: "القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء".
الهدف مصلحة المواطن
ولفت جمال ياقوت إلى أن الهدف من تعديلات قانون الشهر العقاري هو مصلحة المواطن وتنظيم عملية تسجيل العقارات، والدولة بدأت الاتجاه إلى استقرار ملكية المواطنين للوحدات السكنية".
500 جنيه رسوم تسجيل شقة 100 متر
قال جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، إن كل من لديه عقد بيع ابتدائي، أو حكم صحة توقيع لأي وحدة سكنية؛ يبادر بالتوجه إلى المحاكم، لتسجيل هذا العقد.
وأضاف جمال ياقوت، أنه إذا انتهت مدة الشهر المحدد، ولم يتم تقديم الاعتراض على الطلب لإصدار الحكم؛ يتحول رقم الشهر العقاري الوقتي، إلى رقم نهائي".
وتابع جمال ياقوت: "القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء".
وأجمال ياقوت:"لو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه، و2000 جنيه لأي وحدة سكنية أكبر من 300 متر".
الحكم القضائي أصبح سند ملكية
من جانبه، قال خالد عبد العاطي وكيل الإدارة العامة للفتوى والبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقاري، إن هناك تيسيرات إجرائية تمثل نقلة واضحة في مجال تسهيل إجراءات تسجيل ملكية العقارات والوحدات السكنية.
وأضاف خالد عبد العاطي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " دوت الخليج"، :" كل من يمتلك عقد بيع والبائع لم يتمم إجراءات التسجيل يستطع الحصول على حكم قضائي ".
وتابع خالد عبد العاطي:" كل من يمتلك حكم قضائي نهائي من حقه التقدم لمكتب الشهر العقاري، ويتم إعطاء رقم شهر عقاري مؤقت للحكم القضائي ويتحول لرقم شهر عقاري نهائي".
وأكمل خالد عبد العاطي: "قديما كانت الأحكام القضائية لا تحظى بأي أولوية في التسجيل بالشهر العقاري قبل التعديلات والتيسيرات، والتعديل يجعل صاحب الحكم القضائي صاحب مركز قانوني يمكنه من إشهار هذا الحكم القضائي في الشهر العقاري ".
ولفت خالد عبد العاطي:" من يمتلك حكم قضائي يعتبر سند ملكية وتم بطلان صحة التوقيع".
تسجيل العقار يسهل القروض البنكية
قال خالد أبو بكر المحامي بالنقض، إن صحة التوقيع لا مساس بها في قانون مصلحة الشهر العقاري، ومنصوص عليها في القانون.
وأضاف خالد أبو بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " دوت الخليج": "لم يكن في بالنا تسجيل العقارات في الشهر العقاري قديما، ولكن في الآونة الأخيرة الدولة المصرية تتجه إلى تسجيل كل العقارات".
وتابع خالد أبو بكر: "تسجيل عقود العقارات؛ يُمكِّن المواطن من الحصول على قروض من البنوك"، مؤكدا أنه لا يوجد قرار صادر من رئيس الوزراء بعدم إدخال المرافق لمن يمتلك عقود ابتدائية فيما يتعلق بالعقارات السكانية ".
ولفت خالد أبو بكر إلى أنه، من مصلحة المصريين خلق برامج من التوعية بأهمية تسجيل العقارات في الشهر العقاري لان التسجيل في صالح المواطن المصري"، منوها أن الشهر العقاري لا يستفيد شيئا من تعديلات القانون، ولكن التعديلات تعمل على تنظيم عملية تسجيل العقارات".
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