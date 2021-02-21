500 جنيه لـ 100 متر.. مزايا تسجيل الوحدات بـالشهر العقاري والامتناع عقوبته التنازل

حالة من التساؤلات الكثيرة، شهدتها الساحة الأيام الأخيرة، بشأن الضوابط الجديدة وتعديلات قانون الشهر العقاري، بسبب عدم فهم بنود التعديلات وآلية تطبيقها وأسعار التسجيل في الشهر العقاري والهدف منه وما يعود على المواطن في النهاية.

في هذا التقرير نرصد كل الإجابات من المسئولين عن مصلحة الشهر العقاري، عن التعديلات الجديدة، لبيان كل المعلومات بشفافية للمواطنين.

كشف جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري عن الضوابط الجديدة وتعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، مطالبا كل من لديه عقد بيع ابتدائي، أو حكم صحة توقيع لأي وحدة سكنية؛ يبادر بالتوجه إلى المحاكم، لتسجيل هذا العقد. وقال جمال ياقوت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي " المذاع على قناة " دوت الخليج": اذا لم يتم تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري يكون المواطن قد تنازل عن حقه القانوني، وإذا انتهت مدة الشهر المحدد، ولم يتم تقديم الاعتراض على الطلب لإصدار الحكم؛ يتحول رقم الشهر العقاري الوقتي، إلى رقم نهائي"، مشيرا إلى أنه بموجب التعديلات الجديدة، تكون الأحكام القضائية واجبة القيد، وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي، على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل. ونوه بأن القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء.

تكلفة تسجيل العقارات

وقال رئيس مصلحة الشهر العقاري، تعليقا على تعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، إن الضرائب العقارية تراجع كل العقود الخاصة بـ الوحدات السكنية التي تم تسجيلها وتقوم بالتأكد من الأرقام التي تم تسجيلها في العقود. وأضاف جمال ياقوت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "دوت الخليج"، أنه بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي إلى رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل. وتابع جمال ياقوت: "الشهر العقاري يُحصل 2.5% من قيمة عقد العقار أو الوحدة السكنية لحساب مصلحة الضرائب العقارية وفق ضريبة التصرفات العقارية. وأكمل جمال ياقوت: "القانون وضع ضوابط لكل شيء، فيما يتعلق بتسجيل العقار، وحال رغبة المواطن في التأكد من تسجيل العقارات، التوجه إلى الحي التابع له العقار، للتأكد من حصول العقار على ترخيص بناء".

تعليمات تمنع التحايل في التسجيل

وقال جمال ياقوت، إنه يتم إعداد مشروع التعليمات التنظيمية والمنشورات الفنية والكتب الدورية للتصدي لأي مشكلة تحايل في ملف تسجيل العقارات السكنية، مضيفا:" خلال الأسبوع الجاري سوف تصدر التعليمات التي تمنع أي تحايل في التسجيل في مصلحة للشهر العقاري ".