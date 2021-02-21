انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف الآن على آخر عروض كارفور لشهر فبراير الجاري خصومات تصل إلى 50% والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - حيث إننا بصدد أن نستعرض لكم باقة من أقوى عروض كارفور علي الإطلاق، والتي قد تصل الخصومات والتخفيضات إلى 50%، على بعض السلع والأجهزة الكهربائية، ووفق لما قد أعلن من قبيل الصفحة الرسمية لسلسة متاجر كارفور علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فإنه تنتهي باقة العروض المقدمة لكافة المستهلكين في جميع انحاء مصر يوم 28 فبراير 2021، والتي قد انطلقت يوم 10 فبراير لنفس الشهر، وففي الفتره الماضيه نالت مجله العروض المقدمه اهتمام كثير من الزوار علي محركات البحث، حيث يعتبر هايبر كارفور من اهم المتاجر داخل مصر وكذلك في المنطقه، لما يقدمه من كثير من باقات العروض المميزه والتي من شأنها تساعد الكثير من المستهلكين علي رفع كاهل الاعباء المعيشيه، خصيصا وانه تكون العروض المطروحه علي السلع والاجهزه الكهربائيه والتي تعتبر سلع اساسيه لجميع المصريين لا يخلو منها أي منزل في ارجاء مصر.

الآن آخر عروض كارفور فبراير 2021

حيث إنه من الآن والي يوم 28 من الشهر الجاري، فإنه يتسارع الكثير إلى الاستفادة من التخفيضات والخصومات المطروحة من قبيل هايبر كارفور مصر، حيث إنه من المقرر أن تنتهي باقة العروض المطروحة في نفس التاريخ المذكور أعلاه، وعلي ذلك حرصنا في موقعنا مصر فايف بموافاتكم بآخر عروض كارفور المطروحة لشهر فبراير الجاري، والآن دعونا نستعرض لكم من خلال عرض بعض الصور التي تحتوي على السلع والأجهزة المطروحة داخل العروض، كما تحتوي على أسعار قبل وبعد الخصومات:

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