أهم الأخبار.. استمرار أعمال الشغب في كتالونيا بعد سجن مغني راب.. صلاح عبد الله يبكي على الهواء بسبب شقيقه.. وهنيدي: بوظت ماتش الأهلي والاتحاد في استاد القاهرة

نشر موقع دوت الخليج، خلال الساعات الماضية، عددا من الاخبار المهمة المتنوعة على الساحة المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي: مزايا تسجيل الوحدات بـالشهر العقاري والامتناع عقوبته التنازل حالة من التساؤلات الكثيرة، شهدتها الساحة الأيام الأخيرة، بشأن الضوابط الجديدة وتعديلات قانون الشهر العقاري، بسبب عدم فهم بنود التعديلات وآلية تطبيقها وأسعار التسجيل في الشهر العقاري والهدف منه وما يعود على المواطن في النهاية. الصحة: تسجيل 600 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و48 وفاة أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 405 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 137294 حالة حتى اليوم. انتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب حريق في مخزن سلسلة محلات شهيرة بالتجمع الخامس أمرت جهات التحقيق بانتداب فريق من المعمل الجنائي التابع لوزارة الداخلية لمعاينة مكان حريق نشب داخل مخزن تابع لسلسلة محلات شهيرة في التجمع الخامس واخذ عينات منه لبيان اسباب اندلاعه وهل هنك شبهة جنائية من عدمه. أحمد سمير: الزمالك ظلمني وأتمنى التسجيل في شباك الأهلي قال أحمد سمير لاعب نادي طلائع الجيش، إنه تعرض للظلم خلال فترة وجوده في الزمالك، مؤكدا أنه لا يعرف سبب غضب وهجوم جماهير الزمالك عليه . صلاح عبد الله يبكي على الهواء بسبب شقيقه.. فيديو قالت دنيا صلاح عبد الله إن من الأشياء اللى كسرت والدها وفاة اخوته، موضحة أنها دخلت عليه في مرة ووجدته يبكي حزنا على أخوته. هنيدي: بوظت ماتش الأهلى والاتحاد في استاد القاهرة روى محمد هنيدي، تفاصيل سقوطه في المدرسة وتعامل والده، قائلا إنه رسب في إحدى المواد ولكن والده لم يعلم، لأن أصحابه أخذوا الجواب من البوسطجي، وذاكر المادة ونجح. علي جمعة: عدد السكان الذي تتحمله موارد مصر 40 مليون فقط.. فيديو قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن دول مثل إنجلترا وألمانيا وأمريكا كلها ثابتة في عدد السكان، وهناك اليابان مثلا كانت 140 مليون وأصبحت 120 مليون وما زالت تتناقص. برشلونة تشتعل.. استمرار أعمال الشغب في كتالونيا بعد سجن مغني راب| فيديو ألقى محتجون زجاجات على الشرطة، وأشعلوا النار في حاويات، وحطموا متاجر في برشلونة السبت في الليلة الخامسة من الاشتباكات بعد سجن مغني راب بتهمنة تمجيد الإرهاب وإهانة الملكية في أغانيه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أهم الأخبار.. استمرار أعمال الشغب في كتالونيا بعد سجن مغني راب.. صلاح عبد الله يبكي على الهواء بسبب شقيقه.. وهنيدي: بوظت ماتش الأهلي والاتحاد في استاد القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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