جامعة الأزهر تعلن جاهزيتها لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول

وأكد الدكتور محمد الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى بيان اليوم، التزام الجامعة التام بجميع الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات، وكذلك تفعيل دور لجان الأزمات بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، لمتابعة جميع الإجراءات بما يضمن سلامة الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جاهزية جميع الكليات لتطبيق نظام التعليم الهجين المعلن عنه منذ بداية العام الدراسى الجارى، والمتمثل فى الجمع بين حضور الطلاب للحرم الجامعى والتعليم أون لاين، مع الالتزام بتقليل أعداد الطلاب بالمدرجات وقاعات الدراسة ومعامل التدريب العملى، التزامًا بالإجراءات الاحترازية، وتحقيقًا للتباعد الاجتماعى وفقا للأعداد المقررة.
واشار الشربينى إلى أن حضور الطلاب سيكون مطابقًا لقرارات مجلس جامعة الأزهر السابقة، والتى تؤكد على عدم وجود طلاب الكليات النظرية بالحرم الجامعى لأكثر من يومين أسبوعيًّا، وطلاب الكليات العملية بين 3-4 أيام أسبوعيًّا، حسب طبيعة الدراسة بكل كلية، مع التشديد على الالتزام بجميع الضوابط اللازمة للوقاية داخل قاعات التدريس والتدريب.
ولفت إلى أنه تمت الموافقة على مد العام الدراسى الجارى ثلاثة أسابيع مبدأيًّا بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة، مشيرًا إلى أنه يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات، نظرًا للظروف الراهنة لجائحة كورونا، التقدم بطلب للاعتذار عن أداء جميع الامتحانات المقررة للفصل الدراسى الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقًا للوائح المنظمة لذلك.
أما بالنسبة إلى الطلاب والطالبات الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فأوضح "الشربينى" أن عليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التى تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقًا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول بقية الامتحانات.
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