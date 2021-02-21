نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى السيدة عائشة ومحور الفردوس

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك هدوءًا وانتظامًا فى حركة المرور الصباحية بجميع محافظات الوجة القبلى والبحرى.

وأوضح أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الأوتوستراد والمرج والمنيب والوراق ومسطرد.

محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية بالراديو 9090

ولفت صابر إلى أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية هناك بشكل جيد.

كما أوضح أن هناك بعض الأحجام المرورية عند منطقة مترو الجامعة فى الطريق القادم من كوبرى فيصل والمتجه للدقى، كذلك الأمر عند كوبرى الأباجية فى الاتجاه القادم من صقر قريش والمتجه للقلعة.

وظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبرى السيدة عائشة القادم من مجرى العيون والمتجه لصلاح سالم، كذلك الأمر عند كوبرى الفردوس بسبب وجود أعمال تطوير هناك، وأيضا عند منطقة النادى الأهلى بسبب إنشاء كوبرى سيارات.