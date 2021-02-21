حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 22-2-2021

حظك اليوم برج الحمل الإثنين 22/2/2021

مهنياً: أطلب المساندة من أحد الزملاء لمساعدتك على تخطي الأزمة التي تواجهها.

عاطفياً: تمنح الشريك كل ما لديك وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه.

اجتماعياً: تقوم برحلة مع بعض الأصدقاء تستمتع بها كثيراً وترفه فيها عن نفسك.

حظك اليوم برج الثور الإثنين 22/2/2021

مهنياً: لا تخالف القوانين حتى لا تقع في مأزق أنت بغنى عنه قد يكبّدك خسائر مادية.

عاطفياً: على الرغم من وفائك للحبيب إلا أنه يطلب منك المزيد من الاهتمام.

اجتماعياً: تلتقي شخصاً تتفق معه وقد يصبح صديقاً مقرباً لك على المدى الطويل.

حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 22/2/2021

مهنياً: تشعر بأن أحد الزملاء يدبّر إساءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات مهمة.

عاطفياً: حافظ على سرّية ما يحدث بينك وبين الشريك ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل.

اجتماعياً: ابتعد عن العناد وكن منفتحاً أكثر على آراء الآخرين ومقترحاتهم.

حظك اليوم برج السرطان الإثنين 22/2/2021

مهنياً: لا تستخدم طاقتك بطريقة عشوائية بل نظمها لتصل إلى النجاح المنشود.

عاطفياً: إضبط أعصابك ولا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته ويثير عصبيتك.

اجتماعياً: لا تيأس من الصعوبات، بوادر خير تلوح في الأفق وتنفرج الأمور تدريجاً.

حظك اليوم برج الأسد الإثنين 22/2/2021

مهنياً: أقم تحالفات مع الزملاء المخلصين لتتخلص من المؤامرات التي تحاك ضدك.

عاطفياً: إبحث عن علاقة جدية مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها.

اجتماعياً: لا تستسلم أمام الصعوبات بل واجهها بكل قوة وعزيمة وثبات وثقة بالنفس.

حظك اليوم برج العذراء الإثنين 22/2/2021

مهنياً: تحضر اجتماعاً مهماً تكون نتائجه إيجابية ولصالحك وتندفع قدماً في تنفيذ مشاريعك.

عاطفياً: تشعر بسعادة عارمة عندما تلتقي الحبيب وتمضيان معاً وقتاً ممتعاً.

اجتماعياً: يفاجئك أحد الأصدقاء بزيارة غير متوقعة تفرحك وتثير فيك الحنين إلى الماضي.

حظك اليوم برج الميزان الإثنين 22/2/2021

مهنياً: تجنّب اتخاذ القرارات المصيرية في العمل لأن الحظ ليس في صالحك.

عاطفياً: لا تكترث بآراء الغير عن علاقتك بالحبيب طالما أنك تثق بقلبك وعقلك.

اجتماعياً: لا تعط ثقتك لأي كان لأن ثمة اشخاصاً يضمرون لك شراً كبيراً. رقم الحظ: 16

حظك اليوم برج العقرب الإثنين 22/2/2021

مهنياً: يشهد وضعك المالي تحسناً ملحوظاً بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها.

عاطفياً: تحدث تغييرات كبيرة في علاقتك مع الحبيب تعامل معها بحذر وروية.

اجتماعياً: تستشير أشخاصاً ذوي حكمة لمساعدتك في حلّ مشكلة شخصية.

حظك اليوم برج القوس الإثنين 22/2/2021

مهنياً: تخطو خطوة كبيرة تدفعك قدماً نحو التقدم ويكون الحظ حليفك والنجاح رفيقك.

عاطفياً: تشعر بأن للحبيب تأثيراً كبيراً عليك، تغيرت حياتك كلياً منذ لقائك به.

اجتماعياً: ترغب في التوجه إلى الأماكن المسلّية للترفيه عن نفسك والتخلص من الإرهاق.

حظك اليوم برج الجدي الإثنين 22/2/2021

مهنياً: كن أكثر حزماً في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية.

عاطفياً: تعامل بجدية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو ينتظر تحقيقها.

اجتماعياً: لا تتردد في القيام برحلة سفر، قد تغيّر مجرى حياتك وتستمتع بها كثيراً. 12

حظك اليوم برج الدلو الإثنين 22/2/2021

مهنياً: حافظ على هدوء أعصابك حتى لا تقع في مشاحنات بينك وبين رؤسائك.

عاطفياً: تعيش علاقة عاطفية جديدة ولكنك تفضّل أن تبقيها سراً وبعيدة عن الأنظار.

اجتماعياً: إمضِ المزيد من الوقت مع العائلة، فأنت تحتاج إلى رعايتها واهتمامها.

حظك اليوم برج الحوت الإثنين 22/2/2021

مهنياً: راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس.

عاطفياً: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك.

اجتماعياً: ابتعد عن المشاكل العائلية ولا تدع التوتر يرهقك ويضيف إلى همومك.