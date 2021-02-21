حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 22-2-2021

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حظك اليوم برج الحمل الإثنين 22/2/2021
مهنياً: أطلب المساندة من أحد الزملاء لمساعدتك على تخطي الأزمة التي تواجهها.
عاطفياً: تمنح الشريك كل ما لديك وتعمل بكل طاقتك لإسعاده ونيل رضاه.
اجتماعياً: تقوم برحلة مع بعض الأصدقاء تستمتع بها كثيراً وترفه فيها عن نفسك.
حظك اليوم برج الثور الإثنين 22/2/2021
مهنياً: لا تخالف القوانين حتى لا تقع في مأزق أنت بغنى عنه قد يكبّدك خسائر مادية.
عاطفياً: على الرغم من وفائك للحبيب إلا أنه يطلب منك المزيد من الاهتمام.
اجتماعياً: تلتقي شخصاً تتفق معه وقد يصبح صديقاً مقرباً لك على المدى الطويل.
حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 22/2/2021
مهنياً: تشعر بأن أحد الزملاء يدبّر إساءة ما ضدك ويخفي عنك معلومات مهمة.
عاطفياً: حافظ على سرّية ما يحدث بينك وبين الشريك ولا تسمح لطرف ثالث بالتدخل.
اجتماعياً: ابتعد عن العناد وكن منفتحاً أكثر على آراء الآخرين ومقترحاتهم.
حظك اليوم برج السرطان الإثنين 22/2/2021
مهنياً: لا تستخدم طاقتك بطريقة عشوائية بل نظمها لتصل إلى النجاح المنشود.
عاطفياً: إضبط أعصابك ولا تدع الشريك يستفزّك بتصرفاته ويثير عصبيتك.
اجتماعياً: لا تيأس من الصعوبات، بوادر خير تلوح في الأفق وتنفرج الأمور تدريجاً.
حظك اليوم برج الأسد الإثنين 22/2/2021
مهنياً: أقم تحالفات مع الزملاء المخلصين لتتخلص من المؤامرات التي تحاك ضدك.
عاطفياً: إبحث عن علاقة جدية مع شخص تتفق معه ويبادلك مشاعر الحب ذاتها.
اجتماعياً: لا تستسلم أمام الصعوبات بل واجهها بكل قوة وعزيمة وثبات وثقة بالنفس.
حظك اليوم برج العذراء الإثنين 22/2/2021
مهنياً: تحضر اجتماعاً مهماً تكون نتائجه إيجابية ولصالحك وتندفع قدماً في تنفيذ مشاريعك.
عاطفياً: تشعر بسعادة عارمة عندما تلتقي الحبيب وتمضيان معاً وقتاً ممتعاً.
اجتماعياً: يفاجئك أحد الأصدقاء بزيارة غير متوقعة تفرحك وتثير فيك الحنين إلى الماضي.
حظك اليوم برج الميزان الإثنين 22/2/2021
مهنياً: تجنّب اتخاذ القرارات المصيرية في العمل لأن الحظ ليس في صالحك.
عاطفياً: لا تكترث بآراء الغير عن علاقتك بالحبيب طالما أنك تثق بقلبك وعقلك.
اجتماعياً: لا تعط ثقتك لأي كان لأن ثمة اشخاصاً يضمرون لك شراً كبيراً. رقم الحظ: 16
حظك اليوم برج العقرب الإثنين 22/2/2021
مهنياً: يشهد وضعك المالي تحسناً ملحوظاً بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها.
عاطفياً: تحدث تغييرات كبيرة في علاقتك مع الحبيب تعامل معها بحذر وروية.
اجتماعياً: تستشير أشخاصاً ذوي حكمة لمساعدتك في حلّ مشكلة شخصية.
حظك اليوم برج القوس الإثنين 22/2/2021
مهنياً: تخطو خطوة كبيرة تدفعك قدماً نحو التقدم ويكون الحظ حليفك والنجاح رفيقك.
عاطفياً: تشعر بأن للحبيب تأثيراً كبيراً عليك، تغيرت حياتك كلياً منذ لقائك به.
اجتماعياً: ترغب في التوجه إلى الأماكن المسلّية للترفيه عن نفسك والتخلص من الإرهاق.
حظك اليوم برج الجدي الإثنين 22/2/2021
مهنياً: كن أكثر حزماً في اتخاذ القرارات الحاسمة التي تتعلق بأمورك المهنية.
عاطفياً: تعامل بجدية مع الحبيب ولا تنسَ الوعود التي قطعتها له، فهو ينتظر تحقيقها.
اجتماعياً: لا تتردد في القيام برحلة سفر، قد تغيّر مجرى حياتك وتستمتع بها كثيراً. 12
حظك اليوم برج الدلو الإثنين 22/2/2021
مهنياً: حافظ على هدوء أعصابك حتى لا تقع في مشاحنات بينك وبين رؤسائك.
عاطفياً: تعيش علاقة عاطفية جديدة ولكنك تفضّل أن تبقيها سراً وبعيدة عن الأنظار.
اجتماعياً: إمضِ المزيد من الوقت مع العائلة، فأنت تحتاج إلى رعايتها واهتمامها.
حظك اليوم برج الحوت الإثنين 22/2/2021
مهنياً: راقب طريقة إسرافك للمال وراجع موازنتك قبل أن تصل إلى الإفلاس.
عاطفياً: أصغِ إلى ما يقوله لك الشريك لتتمكن من معرفة حقيقة مشاعره التي يخفيها عنك.
اجتماعياً: ابتعد عن المشاكل العائلية ولا تدع التوتر يرهقك ويضيف إلى همومك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاثنين 22-2-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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