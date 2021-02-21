خلاويص.. حملة تطلقها مؤسسة مصر الخير لدعم الغارمات

جدة - نرمين السيد - وقال معتز خلال لقائه فى برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إن "خلاويص هى حملة للتوعية بأهمية المشاركة فى فك كرب الغارمين والغارمات، وهى حملة بدأناها منذا أكثر من 10 سنوات وساهمت فى فك كرب الآلاف".
وأضاف محمد، أن هناك مجموعه كبيرة من النجوم شاركوا معنا فى حملة "خلاويص" التى تركت أثرا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.
واختتم حديثه، بأن خلاويص هى توعيه بحملة مؤسسة مصر الخير لفك كرب ألفين غارمه قبل عيد الأم، مطالبا الجميع بالمساهمة فى فك كربهم ولم شملهم مع أسرهم.
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