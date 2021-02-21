مكافحة فساد المحليات فى مناقشات لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان غدا

جدة - نرمين السيد - تشهد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجينى، غدا الإثنين، استكمال مناقشة بيان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الذى ألقاه أمام المجلس وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية، بشأن خطة عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مكافحة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية.





يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد المناقشات أيضا حزم التمويل والقروض المقدمة من خلال المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية للمواطنين. يشار إلى أن الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى شهر يناير الماضى شهدت تعقيبات على بيان الحكومة الذى استعرضه رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى، وأيضا بيان وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، وذلك بأولى جلسات الاستدعاء التى تمت من البرلمان للحكومة فى الفصل التشريعى الثانى، تضمنت حديث المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بأن لجنة الإدارة المحلية استدعت أدوات رقابية متجانسة ومستدامة فى التعامل مع الحكومة. وأشار إلى أن هناك علاقات إنسانية قوية بينهم وبين وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، إلا أن التاريخ سيحاسبنا جميعا على الأداء على أرض الواقع وليس بالنوايا والجهد وإنما بالأرقام.

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